به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۸، نشست قرارگاه مردمی ایران پیروز منطقه ۸ با حضور فاطمه تنهایی، شهردار و رئیس قرارگاه، دبیر قرارگاه، معاونان اجرایی و شهرداران نواحی برگزار و روند فعالیت قرارگاهها و الزامات تقویت ساختار اجرایی آنها بررسی شد.
در این نشست، گزارش عملکرد ۱۰ قرارگاه شامل اقدامات انجامشده، روند پیشرفت برنامهها و فعالیتهای پیشرو ارائه شد تا ضمن ارزیابی اقدامات صورتگرفته، مسیر ادامه فعالیتها با هماهنگی و انسجام بیشتری دنبال شود.
تأکید بر پایش مستمر عملکرد قرارگاهها
فاطمه تنهایی، رئیس قرارگاه مردمی ایران پیروز منطقه ۸، بر تقویت ساختار اجرایی قرارگاهها، استمرار فعالیتها و پیگیری منسجم مأموریتها تأکید کرد و انتخاب جانشینان و ارزیابی مستمر عملکرد آنان را در ارتقای روند اجرایی قرارگاهها مؤثر دانست.
در ادامه این جلسه، سازوکار انتخاب و پایش جانشینان مسئولان قرارگاهها در نواحی بررسی و بر تداوم فعالیتهای جاری، هماهنگی میان عوامل اجرایی و پیگیری مستمر مأموریتهای هر قرارگاه تأکید شد.
تأکید منطقه ۳ بر تداوم فعالیت قرارگاههای مردمی
حمید جوانی در نشست شورای معاونین و مدیران با تأکید بر ضرورت بهرهگیری از توان مردم در کنار ظرفیتهای مدیریت شهری اظهار کرد: راهاندازی قرارگاههای ۲۱گانه در مناطق مختلف تهران با هدف استفاده از مشارکت مردمی و تداوم این رویکرد در برنامههای مدیریت شهری انجام شده است.
جوانی افزود: تجربه فعالیتهای شش ماه گذشته نشان داده است که مشارکت مردم میتواند به هماهنگی بیشتر در اجرای برنامهها و افزایش تابآوری اجتماعی، بهویژه در شرایط اقتصادی کنونی، کمک کند.
شهردار منطقه ۳ بر استمرار فعالیت قرارگاههای ۲۱گانه در کنار وظایف جاری مدیریت شهری تأکید کرد و گفت: این ساختار باید در سطوح نواحی و محلات نیز فعالتر از گذشته عمل کند تا ظرفیتهای موجود در این بخشها بهصورت هدفمند در اجرای برنامهها به کار گرفته شود.
اختصاص اعتبار برای بهسازی مدارس منطقه ۸
فاطمه تنهایی، شهردار منطقه ۸، در جلسه هماهنگی استقبال از مهر ۱۴۰۵ از اختصاص حدود ۲۰ میلیارد تومان برای اجرای طرحهای بهسازی و ارتقای امکانات ۱۹ مدرسه منتخب این منطقه در سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: اولویتبندی اقدامات در مدارس با مشارکت مدیران مدارس و اولیای دانشآموزان و بر اساس نیازهای واقعی هر مدرسه انجام شده است.
وی با اشاره به نتایج مشارکت مدارس در طرح «من شهردارم» اظهار کرد: ۱۰۸ مدرسه منطقه در این طرح مشارکت داشتند که پس از بررسی، ۴۱ مدرسه انتخاب و ۱۹ مدرسه برای اجرای اقدامات سال ۱۴۰۵ در اولویت قرار گرفتند.
وی افزود: حدود ۲۰ میلیارد تومان برای اجرای طرحهای پیشبینیشده در این مدارس اختصاص یافته که بهسازی فضاهای آموزشی، سرویسهای بهداشتی، نمازخانهها، ایمنی و دیگر نیازهای زیرساختی را شامل میشود.
پیشنهاد دو ملک برای توسعه فضاهای آموزشی
شهردار منطقه ۸ با اشاره به رویکرد شهردار تهران در حمایت از توسعه فضاهای آموزشی، بر استفاده از ظرفیتهای مدیریت شهری برای ارتقای شرایط مدارس تأکید کرد و ادامه داد: با توجه به محدودیت زمین برای توسعه فضاهای آموزشی، دو ملک با مجموع مساحت بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ مترمربع برای بررسی و استفاده در طرحهای توسعه فضاهای آموزشی شهرداری تهران پیشنهاد شده است.
گرامیداشت شهدای دانشآموز و معلم
تنهایی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شهادت دانشآموزان و معلمان منطقه ۸ در جنگهای تحمیلی دوم و سوم گفت: در این منطقه دو دانشآموز شهید در جنگ ۱۲ روزه، دو معلم و دو دانشآموز شهید در جنگ ۴۰ روزه داشتیم.
وی افزود: سال گذشته در مدرسه سبحان، با اجرای طرح زنگ استقبال از مهر یاد و خاطره شهید دانشآموز آرمین باکویی و خانواده شهدای جنگ تحمیلی دوم گرامی داشته شد. امسال نیز با توجه به شهادت دو معلم و دو دانشآموز منطقه در جنگ تحمیلی سوم، با همکاری آموزش و پرورش یکی از مدارس منطقه برای برگزاری آیین زنگ مهر و گرامیداشت یاد و خاطره این شهدا انتخاب خواهد شد.
وی با اشاره به اقدام آموزش و پرورش منطقه در ایجاد نمایشگاهی با موضوع جنگ و ارائه محتوای آن به دانشآموزان، بر ضرورت ثبت و نگهداری تاریخ شفاهی، مستندات و تصاویر وقایع جنگ تحمیلی سوم تأکید کرد و گفت: این روایتها باید برای آیندگان باقی بماند تا نسلهای آینده از اتفاقاتی که برای مردم کشور رخ داده و عزیزانی که از دست دادهایم، آگاه باشند.
ضرورت ارتقای ایمنی معابر اطراف مدارس
در ادامه این جلسه، نوری، رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه ۸، ضمن قدردانی از حمایتهای مدیریت شهری از مدارس، با اشاره به جابهجایی هشت مدرسه و تغییر جانمایی برخی مراکز آموزشی، خواستار پیشبینی تمهیدات لازم در معابر پیرامونی مدارس شد.
وی گفت: خیابان دماوند، مهرنامی و انتهای خیابان حمزهلویی از جمله محورهایی هستند که با توجه به شرایط جدید مدارس، باید برای ارتقای ایمنی و مدیریت تردد دانشآموزان مورد توجه قرار گیرند.
نوری ابراز امیدواری کرد با استمرار هماهنگی میان آموزش و پرورش و مدیریت شهری، اقدامات مورد نیاز مدارس با اولویتبندی مناسب و در راستای آرامش و ایمنی دانشآموزان اجرا شود.
در ادامه این نشست، گزارشی از اقدامات چهار ساله طرح استقبال از مهر در چهار محور عمرانی، ترافیکی، اجتماعی و خدمات شهری ارائه و عملکرد مجموعه مدیریت شهری در این حوزهها مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین برنامههای اجرایی سال جاری با حضور نمایندگان پلیس راهور، شرکتهای آب، برق و گاز، هلالاحمر، اورژانس و آتشنشانی بررسی و هماهنگیهای لازم برای مدیریت تردد، ارتقای ایمنی و ارائه خدمات در محدوده مدارس انجام شد.
گفتنی است طرح استقبال از مهر شهرداری هر سال از ۱۵ شهریور تا ۱۵ مهرماه اجرا میشود و آمادهسازی مدارس و محیط پیرامونی آنها برای آغاز سال تحصیلی را دنبال میکند.
بهرهبرداری از جایگاه جدید CNG در منطقه ۹
محسن دودانگه، شهردار منطقه ۹، در آیین افتتاحیه جایگاه جدید عرضه سوخت CNG که در راستای تحقق اهداف «قرارگاه ایران پیروز» و با تمرکز بر سیاستهای مدیریت انرژی برگزار شد، از دستاندرکاران این پروژه و سرمایهگذاران بخش خصوصی قدردانی کرد.
وی با اشاره به سرمایهگذاری ۲۵۰ میلیارد تومانی در این پروژه اظهار کرد: احداث این جایگاه با هدف مدیریت بهینه مصرف سوخت و ارتقای کیفیت هوای شهر تهران صورت گرفته است.
دودانگه افزود: مدیریت شهری موظف است ضمن حمایت همهجانبه از سرمایهگذاران بخش خصوصی، بسترهای لازم برای بازگشت سرمایه و رونق کسبوکار آنان را فراهم کند تا شاهد تداوم این مشارکتها در سطح منطقه باشیم.
حمایت از تاکسیرانان و ناوگان عمومی
شهردار منطقه ۹ با استقبال از مشوقهای ارائهشده توسط سرمایهگذار مجموعه برای تاکسیرانان و رانندگان ناوگان عمومی گفت: شهرداری منطقه ۹ نیز به منظور حمایت از این جایگاه و ترغیب شهروندان، اطلاعرسانی گستردهای را در سطح منطقه در دست اقدام دارد.
وی ادامه داد: این اقدامات شامل نصب تابلوهای راهنمای مسیر و آگاهیبخشی به تاکسیرانان برای بهرهگیری از ظرفیتهای ایجادشده خواهد بود.
پیشبینی جایگاههای جدید سوخترسانی
دودانگه در بخش دیگری از سخنان خود به برنامههای آتی مدیریت شهری در این حوزه اشاره کرد و گفت: با پیگیریهای صورتگرفته و در ادامه تعاملات با نهادهای مربوطه، امیدواریم بتوانیم اراضی دیگری را در محدوده پادگان جی و در مجاورت ابرپروژه بزرگراه یادگار امام(ره) تملک کرده و به احداث جایگاههای سوخترسانی در شمال منطقه اختصاص دهیم تا دسترسی شهروندان تسهیل شود.
وی با تأکید بر ضرورت تنوعبخشی به سبد سوخت برای کاهش آلایندگی هوا، بهویژه در فصل زمستان، یادآور شد: در کنار اقدامات کلان شهرداری تهران برای برقیسازی ناوگان عمومی و بهینهسازی مصرف گازوئیل، توسعه جایگاههای CNG برای بهرهبرداری خودروهای پایه گازسوز، نقشی کلیدی در کاهش آلودگی هوا ایفا میکند.
شهردار منطقه ۹ خاطرنشان کرد: این جایگاه با توجه به موقعیت استراتژیک خود در کریدور اتصالی مناطق ۹، ۲۱ و ۱۸، ظرفیت بالایی در ارائه خدمات به شهروندان دارد.
منطقه ۵ به خانوادههای کمبرخوردار کمکهزینه درمان پرداخت کرد
معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه ۵ از پرداخت ۱۴ میلیون تومان کمکهزینه درمان به خانوادههای کمبرخوردار و دارای بیمار خاص با مشارکت خیرین خبر داد.
اسماعیل قضاتلو، معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه ۵، از اجرای طرح حمایت مالی و اعطای کمکهزینه درمان به خانوادههای کمبرخوردار و دارای بیمار خاص در محله سازمان آب خبر داد.
وی با بیان اینکه این طرح با هدف کاهش دغدغههای درمانی و معیشتی شهروندان نیازمند اجرا شده است، اظهار کرد: این اقدام با مشارکت خیرین نیکاندیش و تلاشهای سرای محله سازمان آب به اجرا درآمد.
قضاتلو ادامه داد: در این طرح، خانوادههای نیازمند شناسایی و وضعیت درمانی بیماران توسط خانههای سلامت و شورایاری محله بررسی شد و پس از احراز شرایط، کمکهزینههای نقدی و بستههای حمایتی درمانی به متقاضیان اختصاص یافت.
وی افزود: این حمایتها بخشی از هزینههای دارویی، جراحی و خدمات توانبخشی بیماران را پوشش میدهد.
معاون امور اجتماعی و فرهنگی منطقه ۵ همچنین با قدردانی از مشارکت خیرین، بر تداوم برنامههای حمایتی در محلات تأکید کرد و گفت: مشارکت شهروندان، نیکوکاران و فعالان اجتماعی میتواند به تقویت حمایت از خانوادههای نیازمند و ارتقای سطح سلامت محله کمک کند.
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