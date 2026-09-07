مرند، مراغه و میانه شهرهای برتر تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین نشست تعالی مدیران و رؤسای ادارات تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی ظهر دوشنبه با هدف بررسی عملکرد شهرستانها و اعلام نتایج ارزیابی سهماهه نخست سال جاری در تبریز برگزار شد.
در این ارزیابی، شهرستان مرند با کسب رتبه نخست در جایگاه برترین اداره تبلیغات اسلامی استان قرار گرفت و شهرستانهای مراغه و میانه نیز به ترتیب رتبههای دوم و سوم را به خود اختصاص دادند.
همچنین شهرستانهای هشترود و شبستر به ترتیب در جایگاههای چهارم و پنجم ارزیابی عملکرد سهماهه نخست سال ۱۴۰۵ ادارات تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی قرار گرفتند.
در پایان این نشست، با حضور حجتالاسلام سیدحسن اصلنژادی، مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی، از رؤسای ادارات تبلیغات اسلامی شهرستانهای برتر این ارزیابی تجلیل شد.
این نشست در راستای ارتقای کیفیت فعالیتها، بررسی روند عملکرد ادارات شهرستانی و تقویت برنامههای تبلیغی و فرهنگی در سطح استان برگزار شد.
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