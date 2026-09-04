دستگیری ۸ هنجارشکن، شرور، سارق و مالخر در طرح ضربتی پلیس تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد نعمتی بعدازظهر جمعه در جمعه خبرنگاران در تشریح این خبر اظهار کرد: در راستای ارتقای امنیت اجتماعی و مقابله با هنجارشکنان، سارقان و مالخران، طرح «آرامش در شهر» با هدف برخورد با مخلان نظم و امنیت عمومی در حوزه کلانتری ۱۹ اندیشه به اجرا درآمد.

وی افزود: مأموران کلانتری ۱۹ اندیشه در جریان اجرای این طرح، پنج نفر از افراد شرور و هنجارشکن را دستگیر کردند و مقادیری سلاح سرد نیز از متهمان کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان تبریز ادامه داد: در بخش دیگری از این عملیات نیز سه نفر سارق و مالخر شناسایی و دستگیر و برای انجام مراحل قانونی به کلانتری منتقل شدند.

نعمتی با بیان اینکه متهمان پس از تشکیل پرونده برای رسیدگی قانونی به مراجع قضائی تحویل داده شدند، تأکید کرد: برخورد با مخلان نظم و امنیت عمومی و همچنین مقابله با سارقان از اولویت‌های پلیس در سال ۱۴۰۵ است و مأموران انتظامی به صورت شبانه‌روزی برای تأمین امنیت و آرامش شهروندان تلاش می‌کنند.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک، موضوع را در سریع‌ترین زمان از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.