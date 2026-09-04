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۱۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۴۲

دستگیری ۸ هنجارشکن، شرور، سارق و مالخر در طرح ضربتی پلیس تبریز

دستگیری ۸ هنجارشکن، شرور، سارق و مالخر در طرح ضربتی پلیس تبریز

تبریز- فرمانده انتظامی شهرستان تبریز از دستگیری هشت نفر از عناصر شرور و هنجارشکن، سارقان و مالخران در اجرای طرح آرامش در شهر توسط مأموران کلانتری ۱۹ اندیشه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد نعمتی بعدازظهر جمعه در جمعه خبرنگاران در تشریح این خبر اظهار کرد: در راستای ارتقای امنیت اجتماعی و مقابله با هنجارشکنان، سارقان و مالخران، طرح «آرامش در شهر» با هدف برخورد با مخلان نظم و امنیت عمومی در حوزه کلانتری ۱۹ اندیشه به اجرا درآمد.

وی افزود: مأموران کلانتری ۱۹ اندیشه در جریان اجرای این طرح، پنج نفر از افراد شرور و هنجارشکن را دستگیر کردند و مقادیری سلاح سرد نیز از متهمان کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان تبریز ادامه داد: در بخش دیگری از این عملیات نیز سه نفر سارق و مالخر شناسایی و دستگیر و برای انجام مراحل قانونی به کلانتری منتقل شدند.

نعمتی با بیان اینکه متهمان پس از تشکیل پرونده برای رسیدگی قانونی به مراجع قضائی تحویل داده شدند، تأکید کرد: برخورد با مخلان نظم و امنیت عمومی و همچنین مقابله با سارقان از اولویت‌های پلیس در سال ۱۴۰۵ است و مأموران انتظامی به صورت شبانه‌روزی برای تأمین امنیت و آرامش شهروندان تلاش می‌کنند.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک، موضوع را در سریع‌ترین زمان از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 6937237

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