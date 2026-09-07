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۱۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۴۱

ورود سامانه ناپایدار به اردبیل؛ باران، رعدوبرق و گردوخاک در راه است

ورود سامانه ناپایدار به اردبیل؛ باران، رعدوبرق و گردوخاک در راه است

اردبیل - اداره کل هواشناسی اردبیل از ورود سامانه ناپایدار به اردبیل و بارش باران، رعدوبرق و گردوخاک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، اداره کل هواشناسی استان اردبیل اعلام کرد بر اساس آخرین نقشه های هواشناسی، طی امروز (دوشنبه ۱۶ شهریور) در مناطق مرکزی و جنوبی استان پدیده غالب وزش باد جنوبی، گاهی با سرعت تند تا نسبتاً شدید بوده که در نواحی مستعد احتمال رخداد گرد و خاک نیز وجود دارد.

اما به تدریج از بعد از ظهر و عصر امروز با نفوذ زبانه های پرفشار به سطح زمین، ضمن تغییر جهت جریانات و افزایش ابر و رخداد مه شاهد وزش باد شرقی و شمالی در سطح استان بویژه در نوار شرقی و شمالی با سرعت تند تا نسبتاً شدید خواهیم بود.

همچنین با تداوم فعالیت سامانه بارشی طی امشب تا ظهر فردا جو استان ناپایدار بوده و بارش باران ریزه و باران گاهی بصورت رگبار و رعد و برق در سطح استان پیش بینی می شود. لذا در طی این مدت، رخداد سیلاب موقتی و محلی در برخی از مناطق استان احتمال می رود، از اینرو توجه به توصیه های هشدار سطح زرد (شماره ۱۹) هواشناسی استان اردبیل تاکید می گردد.

از فردا (سه شنبه ۱۷ شهریور) تا آخر هفته جاری ضمن حاکمیت هوای خنک تا نسبتاً سرد در سطح استان، شاهد آسمانی غالباً ابری و مه آلود و در برخی مناطق همراه با باران ریزه خواهیم بود.

کد مطلب 6940142

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