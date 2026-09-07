یوسف نیک‌انجام، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی فومن در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار کرد: همایش ملی «طنز پهلو» ساعت ۱۶ روز پنجشنبه ۱۹ شهریورماه ۱۴۰۵ در سالن آمفی‌تئاتر شهدای خدمتگزار اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان فومن برگزار خواهد شد.

وی افزود: این همایش به مناسبت سالروز ولادت استاد کیومرث صابری فومنی و با هدف پاسداشت خدمات و جایگاه این چهره برجسته طنز رسانه‌ای و نقش او در ارتقای طنز فاخر و انتشار نشریه «گل‌آقا» برگزار می‌شود.

نیک‌انجام با اشاره به حضور چهره‌های فرهنگی و هنری در این رویداد گفت: جمعی از مدیران معاونت مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مدیران ارشد استانی در این همایش حضور خواهند داشت.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی فومن ادامه داد: استاد داریوش کاردان از نویسندگان، گویندگان و طنزپردازان کشور، سعید بیابانکی از شاعران و مجریان شناخته‌شده و مهدی استاداحمد، شاعر و طنزپرداز کشور نیز از مهمانان این همایش هستند.

وی همچنین از اجرای برنامه‌های موسیقی در این مراسم خبر داد و گفت: کیانوش علیپور از استادان موسیقی ملی و سنتی، هاتف شرار خواننده روشندل و عبدالله عبدی در بخش موسیقی این همایش به اجرای برنامه خواهند پرداخت.

نیک‌انجام اضافه کرد: جمعی از شاعران طنزپرداز استان گیلان نیز در این برنامه حضور خواهند داشت و آثار و برنامه‌های طنز خود را برای حاضران اجرا می‌کنند.

به گفته وی، دهمین دوره جشنواره دوسالانه «طنز پهلو» نیز اردیبهشت‌ماه سال آینده در شهرستان فومن برگزار خواهد شد.

استاد کیومرث صابری فومنی، معروف به «گل‌آقا»، از چهره‌های تأثیرگذار طنز معاصر ایران و بنیان‌گذار نشریه گل‌آقا بود و نام او با طنز اجتماعی و سیاسی فاخر در رسانه‌های ایران گره خورده است.