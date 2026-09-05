طرح ساماندهی سگ‌ های بلاصاحب در رودبار آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر کاظمی ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به درخواست‌های مکرر شهروندان و در راستای پاسخگویی به مطالبات مردمی، طرح ساماندهی سگ‌های بلاصاحب با برنامه‌ریزی مدیریت شهری آغاز شده است.

وی افزود: نیروهای عملیاتی شهرداری در قالب این طرح به‌صورت محله‌محور در نقاط مختلف شهر حضور یافته و عملیات زنده‌گیری سگ‌های بلاصاحب را در مناطقی که گزارش‌های مردمی دریافت شده، انجام می‌دهند.

شهردار رودبار با بیان اینکه این عملیات به‌صورت مستمر و طبق برنامه ادامه خواهد داشت، تصریح کرد: هدف از اجرای این طرح، کاهش حضور سگ‌های بلاصاحب در سطح شهر و تأمین آرامش و امنیت شهروندان است.

کاظمی با تأکید بر ضرورت مشارکت شهروندان در اجرای موفق این طرح گفت: از شهروندان درخواست می‌کنیم از غذارسانی مستقیم به سگ‌های بلاصاحب در سطح معابر خودداری کنند، چرا که این اقدام می‌تواند روند کنترل جمعیت این حیوانات را با مشکل مواجه کند.

وی ادامه داد: شهرداری داروی بیهوشی مورد نیاز برای زنده‌گیری سگ‌های بلاصاحب را به میزان کافی تأمین کرده و تلاش می‌شود این عملیات با رعایت اصول علمی و بهداشتی انجام شود.

شهردار رودبار در پایان خاطرنشان کرد: هدف مدیریت شهری ایجاد شهری زیبا، ایمن و پاک است و امیدواریم با تداوم این طرح و همکاری شهروندان، ساماندهی جمعیت سگ‌های بلاصاحب به شکل اصولی انجام شده و آرامش و سلامت شهروندان بیش از پیش تأمین شود.