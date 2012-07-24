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۳ مرداد ۱۳۹۱، ۱۵:۲۳

تأمینی در گفتگو با مهر:

با تمام وجود به مصاف فولاد خوزستان می‌رویم/ امیدوارم باز هم گل بزنم

با تمام وجود به مصاف فولاد خوزستان می‌رویم/ امیدوارم باز هم گل بزنم

اصفهان – خبرگزاری مهر: مدافع تیم سپاهان گفت: با همه وجود به مصاف تیم فولاد خوزستان می‌رویم و به دنبال کسب نتیجه در این دیدار هستیم.

هادی تأمینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط دیدار تیم سپاهان مقابل فولاد خوزستان اظهار داشت: به هر حال فولاد تیم قدرتمندی است و در این مسابقه در خانه به مصاف سپاهان می‌آید اما ما نیز سپاهان هستیم و باید به همه ثابت کنیم که مدعی اصلی رسیدن به قهرمانی هستیم.

وی ادامه داد: در این دیدار باید علاوه بر بازیکنان فولاد با گرمای هوا نیز مقابله کنیم اما مطمئن باشید انگیزه بسیاری در این مسابقه داریم.

مدافع سپاهان با بیان اینکه همه بازی‌های لیگ برتر دشوار است، تصریح کرد: حتی اگر یک بازی را دست کم بگیریم، ‌به مشکل بر می‌خوریم بنابراین با تمام وجود به اهواز می‌رویم تا بتوانیم ۳ امتیاز این دیدار را بگیریم.

وی پیرامون گلش در دیدار نخست سپاهان مقابل مس کرمان تصریح کرد:‌خوشحالم که توانستم در این دیدار برای تیمم گلزنی کنم و دوست دارم که در بازی‌های آینده نیز برای سپاهان گل بزنم و امیدوارم به این هدفم دست پیدا کنم.
 

کد مطلب 1657382

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