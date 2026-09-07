اعزام گروه جهادی گفتمان ناب تهران به روستای پشته قره آغاج مشگین شهر 

به گزارش خبرگزاری مهر، سجاد مردانه در نشست با مسئول سازمان بسیج سازندگی و مدیرکل امور عشایر استان در اردبیل اظهار کرد: در راستای محرومیت زدایی و خدمات رسانی به ولی نعمتان انقلاب، گروه جهادی گفتمان ناب تهران به روستای محروم پشته قره آغاج بخش مرادلو شهرستان مشگین شهر اعزام می شود.

وی بیان کرد: این اردوی جهادی دهمین سفر جهادی این گروه جهادی است و از ۱۷ الی ۲۴ شهریورماه سالجاری با حضور جهادگران برادر و خواهر برگزار می شود.

مسئول گروه جهادی گفتمان ناب تهران افزود: عرصه فعالیت این گروه جهادی حل مشکل دیرینه اهالی در تامین آب پایدار خواهد بود که تمامی تمهیدات لازم برای اجرای باکیفیت این پروژه عمرانی با مشارکت سازمان بسیج سازندگی و اداره کل امور عشایر استان اردبیل در نظر گرفته شده است.

مردانه خاطرنشان کرد: در کنار پروژه آبرسانی، بهسازی و شاداب سازی مدرسه روستا نیز به همت تیم خواهران این گروه جهادی اجرایی شده و مدرسه برای سالتحصیلی جدید آماده می شود.

وی گفت: یکی از برنامه های محوری گروه جهادی گفتمان ناب توجه ویژه به مسائل فرهنگی و تربیتی است که در این راستا برنامه های مختلف و جذاب ویژه نوجوانان و بانوان در نظر گرفته شده است.

مسئول گروه جهادی گفتمان ناب تهران با اشاره به اهمیت رسیدگی به امور محرومان و نیازمندان، تصریح کرد: دیدار و حمایت از خانواده های آبرومند شناسایی شده نیز در این اردوی جهادی پیش بینی شده است.

مردانه گفت: امسال با توجه به شهادت قائد شهید امت به عنوان آغازگر حرکت جهادی در کشور، این اردوی جهادی به یاد رهبر شهید انقلاب اسلامی برگزار خواهد شد.

وی بیان کرد: رهبر شهید انقلاب همواره به بهره گیری از ظرفیت مردم در حل مسائل کشور تاکید داشتند و در این راستا یکی از راهبردهای ما بهره گیری از توان مردم برای حل مشکلات است.