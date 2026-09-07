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۱۶ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۲۶

اعزام گروه جهادی گفتمان ناب تهران به روستای پشته قره آغاج مشگین شهر 

اعزام گروه جهادی گفتمان ناب تهران به روستای پشته قره آغاج مشگین شهر 

اردبیل- مسئول گروه جهادی گفتمان ناب تهران گفت: در راستای محرومیت زدایی و خدمت رسانی به ولی نعمتان، گروه جهادی گفتمان ناب تهران به روستای پشته قره آغاج شهرستان مشگین شهر اعزام می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سجاد مردانه در نشست با مسئول سازمان بسیج سازندگی و مدیرکل امور عشایر استان در اردبیل اظهار کرد: در راستای محرومیت زدایی و خدمات رسانی به ولی نعمتان انقلاب، گروه جهادی گفتمان ناب تهران به روستای محروم پشته قره آغاج بخش مرادلو شهرستان مشگین شهر اعزام می شود.

وی بیان کرد: این اردوی جهادی دهمین سفر جهادی این گروه جهادی است و از ۱۷ الی ۲۴ شهریورماه سالجاری با حضور جهادگران برادر و خواهر برگزار می شود.

مسئول گروه جهادی گفتمان ناب تهران افزود: عرصه فعالیت این گروه جهادی حل مشکل دیرینه اهالی در تامین آب پایدار خواهد بود که تمامی تمهیدات لازم برای اجرای باکیفیت این پروژه عمرانی با مشارکت سازمان بسیج سازندگی و اداره کل امور عشایر استان اردبیل در نظر گرفته شده است.

مردانه خاطرنشان کرد: در کنار پروژه آبرسانی، بهسازی و شاداب سازی مدرسه روستا نیز به همت تیم خواهران این گروه جهادی اجرایی شده و مدرسه برای سالتحصیلی جدید آماده می شود.

وی گفت: یکی از برنامه های محوری گروه جهادی گفتمان ناب توجه ویژه به مسائل فرهنگی و تربیتی است که در این راستا برنامه های مختلف و جذاب ویژه نوجوانان و بانوان در نظر گرفته شده است.

مسئول گروه جهادی گفتمان ناب تهران با اشاره به اهمیت رسیدگی به امور محرومان و نیازمندان، تصریح کرد: دیدار و حمایت از خانواده های آبرومند شناسایی شده نیز در این اردوی جهادی پیش بینی شده است.

مردانه گفت: امسال با توجه به شهادت قائد شهید امت به عنوان آغازگر حرکت جهادی در کشور، این اردوی جهادی به یاد رهبر شهید انقلاب اسلامی برگزار خواهد شد.

وی بیان کرد: رهبر شهید انقلاب همواره به بهره گیری از ظرفیت مردم در حل مسائل کشور تاکید داشتند و در این راستا یکی از راهبردهای ما بهره گیری از توان مردم برای حل مشکلات است.

کد مطلب 6940524

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