دشمن به دنبال کاهش آستانه مقاومت مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل امامقلی زاده، شامگاه دوشنبه در تجمعات شبانه مشگینشهر با اشاره به سابقه دشمنی استکبار با ملت ایران اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران در طول هشت سال دفاع مقدس در برابر یک جنگ نابرابر ایستادگی کرد و دشمن با وجود برخورداری از حمایتهای گسترده و تجهیزات پیشرفته نتوانست ملت ایران را به شکست وادار کند.
وی افزود: امروز نیز دشمن با محاسبات و برآوردهای خود تصور میکند میتواند با فشار و تهدید، آستانه مقاومت ملت ایران را کاهش دهد، در حالی که تجربه سالهای گذشته نشان داده است مردم ایران در برابر تهدیدها و فشارها عقبنشینی نخواهند کرد.
مسئول بسیج ورزشکاران مشگینشهربا اشاره به توان دفاعی جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: نیروهای مسلح کشور در سالهای اخیر به توانمندیهای قابل توجهی در حوزههای مختلف دفاعی دست یافتهاند و هرگونه خطای محاسباتی دشمن با پاسخ قاطع جمهوری اسلامی ایران مواجه خواهد شد.
امامقلی زاده ادامه داد: قدرت دفاعی جمهوری اسلامی ایران تنها به تجهیزات و موشکها محدود نمیشود، بلکه مهمترین پشتوانه کشور، ایمان، اراده و حضور مردم در صحنه است؛ موضوعی که دشمن بارها آن را تجربه کرده است.
وی با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی وابسته به اشخاص نیست، گفت: نظام جمهوری اسلامی یک نظام مبتنی بر آرمانها و ارزشهاست و با تغییر اشخاص، مسیر انقلاب و اهداف آن تغییر نخواهد کرد. امام خمینی(ره) بنیانگذار این انقلاب بود و امروز نیز مسیر انقلاب با تکیه بر مردم و رهبری ادامه دارد.
امامقلیزاده همچنین بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام در کشور تأکید کرد و افزود: در شرایطی که دشمن به دنبال ایجاد اختلاف و دوگانگی در جامعه است، نباید اجازه دهیم نفاق و دوقطبیسازی در کشور گسترش پیدا کند.
وی با بیان اینکه انتقاد منصفانه لازمه اصلاح امور است، خاطرنشان کرد: مسئولان نباید در برابر انتقادهای دلسوزانه گارد بگیرند، اما در عین حال باید مراقب بود که دشمن از مشکلات و انتقادها برای ایجاد التهاب و ناامیدی در جامعه سوءاستفاده نکند.
مسئول بسیج ورزشکاران مشگینشهر با اشاره به جنگ شناختی دشمن بیان کرد: امروز دشمن صرفاً به دنبال تقابل نظامی نیست، بلکه با استفاده از فضای مجازی، رسانهها و عملیات روانی تلاش میکند محاسبات مردم را تغییر دهد و میان مردم و مسئولان فاصله ایجاد کند.
وی افزود: برجستهسازی مشکلات اقتصادی، ایجاد احساس بنبست و القای ناکارآمدی از جمله محورهایی است که دشمن در جنگ شناختی دنبال میکند و باید با هوشیاری اجازه ندهیم مشکلات موجود به ابزاری برای ضربه زدن به وحدت جامعه تبدیل شود.
امامقلیزاده با اشاره به حوادث و فتنههای گذشته اظهار کرد: مردم ایران بارها نشان دادهاند که در بزنگاهها صف خود را از جریانهای فتنهگر و دشمنان جدا میکنند و اجازه نخواهند داد امنیت و آرامش کشور با اقدامات آشوبگرانه خدشهدار شود.
وی ادامه داد: با کسانی که به مقدسات، مساجد و قرآن تعرض میکنند باید مطابق قانون برخورد شود و نباید اجازه داد عدهای با سوءاستفاده از فضای جامعه، امنیت و اعتقادات مردم را هدف قرار دهند.
امامقلیزاده در پایان با تأکید بر ضرورت هوشیاری در برابر فضای مجازی گفت: نباید هر آنچه دشمن در فضای مجازی منتشر میکند بدون بررسی پذیرفت؛ چراکه یکی از اهداف اصلی جنگ شناختی، تغییر باورها و اعتقادات نسل جوان است و خانوادهها، مسئولان فرهنگی و همه دلسوزان جامعه باید نسبت به این مسئله حساس باشند.
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