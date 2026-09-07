مشگین شهر میزبان ۲ میلیون گردشگر شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، جعفر فرامرزی اظهار کرد: از ابتدای سال بیش از ۲ میلیون گردشگر وارد شهرستان مشگین‌شهر شده و این در حالی است که شاهد افزایش ۲۸ درصدی در میزبانی از گردشگران نسبت به سال قبل هستیم.

وی افزود: تهیه پرونده روستای گردشگری موئیل برای ثبت در زنجیره دهکده‌های گردشگری جهانی یکی از مهم‌ترین اقدامات در حوزه گردشگری شهرستان است که با همکاری و همدلی همه دست‌اندرکاران طی ماه‌های گذشته انجام شد و امیدواریم طی ماه‌های آتی شاهد ثبت جهانی موئیل باشیم.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان مشگین‌شهر گفت: برگزاری تور رسانه‌ای روستای گردشگری موئیل در کنار برگزاری نشست تخصصی توسعه گردشگری روستایی و توسعه بوم‌گردی‌ها از جمله سایر اقدامات با هدف توسعه گردشگری شهرستان است که در شش ماه گذشته برگزار شده است.

فرامرزی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه میراث‌فرهنگی، ادامه داد: شهرستان مشگین‌شهر از ظرفیت بالایی در حوزه میراث‌فرهنگی برخوردار است که صیانت از این آثار ارزشمند یکی از برنامه‌های مهم شهرستان بوده و طی ۶ ماه گذشته بیش از ۶۰ مورد تخلف شناسایی و اقدامات لازم در این مورد با همکاری دستگاه قضایی انجام شده است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی شهرستان مشگین‌شهر تصریح کرد: پروژه موزه باستان‌شناسی مشگین‌شهر به عنوان بزرگترین موزه شمال‌غرب کشور از مهم‌ترین پروژه‌های شهرستان است که پیگیری تکمیل این پروژه به صورت مستمر انجام شده و این موزه مراحل نهایی آماده‌سازی را سپری می‌کند.

وی همچنین با اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه صنایع‌دستی، خاطرنشان کرد: برگزاری کارگاه‌های آموزشی در ۴ رشته با حضور ۴۰ هنرجو، دریافت ۲ نشان ملی صنایع‌دستی از سوی صنعتگران استان، ساماندهی بازارچه صنایع‌دستی شیخ حیدر و تحقق ۱۶۸ درصدی تعهد اشتغال در این حوزه از جمله اقدامات در حوزه صنایع‌دستی از ابتدای سال است.