خبرگزاری مهر، گروه استانها- شیرین اسلوب: تاکستانهای مشگینشهر در روزهای برداشت، حالوهوای متفاوتی دارند محصولی که ماهها برای به ثمر رسیدنش هزینه و تلاش شده، اکنون باید راهی بازار شود اما باغداران میگویند فروش محصول به قیمت مناسب و تأمین هزینههای تولید به یکی از دغدغههای اصلی آنها تبدیل شده است.
برداشت حدود ۳۰ هزار تن انگور
بیژن محمودی، مدیر جهاد کشاورزی مشگینشهر در گفتگو با خبرنگار مهر از پیشبینی برداشت حدود ۳۰ هزار تن انگور از تاکستانهای این شهرستان خبر داده و بر ظرفیت بالای منطقه در تولید این محصول تأکید کرده است.
وی با بیان اینکه انگور از محصولات شاخص بخش باغداری مشگینشهر محسوب میشود، افزود: سطح زیرکشت تاکستانها، شرایط آبوهوایی مناسب و تجربه باغداران منطقه، زمینه تولید محصولی با کیفیت و قابلیت رقابت در بازار را فراهم کرده است.
مدیر جهاد کشاورزی مشگینشهر ادامه داد: مدیریت اصولی باغات، رعایت توصیههای فنی و استفاده از روشهای نوین در مراحل کاشت، داشت و برداشت میتواند نقش مهمی در افزایش عملکرد و ارتقای کیفیت محصول داشته باشد.
محمودی با اشاره به اهمیت حمایت از باغداران تصریح کرد: آموزش و انتقال یافتههای فنی به بهرهبرداران، بهبود شیوههای مدیریت باغات و افزایش بهرهوری از جمله اقداماتی است که میتواند به تقویت تولید و افزایش درآمد باغداران منجر شود.
وی همچنین ظرفیت بازاررسانی انگور تولیدی شهرستان را قابل توجه دانست و گفت: علاوه بر تأمین نیاز بازار داخلی، با ایجاد شرایط مناسب برای بستهبندی، فرآوری، نگهداری و حملونقل، امکان توسعه بازار و افزایش ارزش افزوده این محصول نیز وجود دارد.
مدیر جهاد کشاورزی مشگینشهر خاطرنشان کرد: توسعه زنجیره تولید و توجه بیشتر به صنایع تبدیلی و تکمیلی میتواند از خامفروشی محصول جلوگیری کرده و زمینه ایجاد ارزش افزوده بیشتر برای تولیدکنندگان منطقه را فراهم کند.
محمودی با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیتهای موجود برای توسعه باغداری در شهرستان گفت: حمایت از تولیدکنندگان، ارتقای دانش فنی و برنامهریزی برای بازاررسانی مناسب، از الزامات تقویت جایگاه محصولات باغی مشگینشهر در بازارهای داخلی و خارجی است.
اما در کنار این آمار، باغداران روایت دیگری از شرایط تولید دارند؛ روایت هزینههایی که هر سال افزایش پیدا میکند و بازاری که همیشه متناسب با هزینههای تولید، پاسخگوی زحمت آنها نیست.
یکی از باغداران مشگینشهری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش هزینههای نگهداری تاکستان اظهار کرد: هزینه کود، سم، کارگر و سایر نهادههای مورد نیاز باغداری افزایش قابل توجهی داشته و همین موضوع باعث شده هزینه تمامشده تولید برای باغدار بالا برود.
وی افزود: باغدار باید ماهها برای محصول خود هزینه کند، اما هنگام برداشت مشخص نیست محصول با چه قیمتی خریداری خواهد شد و همین مسئله برنامهریزی برای سال آینده را دشوار میکند.
این باغدار با بیان اینکه واسطهها بخش مهمی از فرآیند خرید و فروش محصول را در اختیار دارند، گفت: اگر امکان عرضه مستقیم محصول یا ایجاد مراکز منظم خرید و فروش وجود داشته باشد، میتواند بخشی از مشکلات باغداران را کاهش دهد.
نبود امکانات کافی برای نگهداری و فرآوری
یکی دیگر از انگورکاران مشگینشهر نیز مشکل اصلی را نبود امکانات کافی برای نگهداری و فرآوری محصول عنوان کرد و گفت: انگور محصولی حساس و فسادپذیر است و باغدار نمیتواند مدت زیادی آن را نگهداری کند، بنابراین در بسیاری از مواقع مجبور است محصول را سریع به بازار عرضه کند.
وی ادامه داد: نبود سردخانه و صنایع تبدیلی کافی موجب میشود قدرت چانهزنی باغدار کاهش پیدا کند و محصول با قیمت پایینتری از مزرعه خارج شود.
این باغدار خواستار توسعه واحدهای فرآوری و بستهبندی در شهرستان شد و افزود: اگر بخشی از انگور تولیدی به کشمش، آبمیوه و سایر فرآوردهها تبدیل شود، هم ماندگاری محصول افزایش پیدا میکند و هم ارزش افزوده بیشتری نصیب تولیدکننده خواهد شد.
یکی دیگر از باغداران منطقه با اشاره به دشواری تأمین نیروی کار در زمان برداشت اظهار کرد: برداشت انگور نیازمند نیروی کار است و در زمان اوج برداشت، پیدا کردن کارگر و پرداخت دستمزد آنها برای باغداران به یک چالش جدی تبدیل میشود.
وی افزود: افزایش هزینههای کارگری در کنار هزینههای کود، سم، آبیاری و نگهداری باغ، فشار زیادی به تولیدکننده وارد کرده است با این حال باغدار نمیتواند به دلیل هزینهها از کیفیت محصول خود کم کند.
این باغدار با تأکید بر ضرورت حمایت عملی از تولیدکنندگان گفت: حمایت فقط در زمان برداشت معنا ندارد و باید از مرحله تولید تا بستهبندی، بازاررسانی و صادرات، زنجیره تولید انگور مورد توجه قرار گیرد.
در حالی که مشگینشهر ظرفیت تولید سالانه دهها هزار تن انگور را دارد، باغداران معتقدند استفاده کامل از این ظرفیت نیازمند برنامهریزی برای بازار، توسعه صنایع تبدیلی، کاهش هزینههای تولید و ایجاد مسیرهای مطمئن برای عرضه محصول است.
اکنون چشم امید باغداران به بازار است بازاری که اگر بتواند محصول را با قیمت منصفانه جذب کند، میتواند انگیزه تولید را افزایش داده و ظرفیت انگور مشگینشهر را از یک محصول کشاورزی به یک زنجیره اقتصادی پایدار تبدیل کند.
با وجود تمام چالشهای پیشروی تولیدکنندگان، کارشناسان اقتصادی بر این باورند که مشگینشهر با بهرهمندی از اقلیم متنوع و سابقه دیرینه در باغداری، پتانسیل تبدیل شدن به قطب فرآوری انگور در سطح منطقه را دارد. آنها معتقدند سرمایهگذاری در احداث سردخانههای مدرن و کارخانههای فرآوری، علاوه بر جلوگیری از هدررفت محصول در زمان اوج برداشت، میتواند بستر اشتغال پایدار برای جوانان جویای کار را نیز فراهم آورد و وابستگی تولیدکنندگان به نوسانات بازار خام را به حداقل برساند.
حمایتهای وعدهدادهشده در حوزه اعتبارات کمبهره، بیمه محصولات
در نهایت، تحقق چشمانداز توسعه پایدار تاکستانهای مشگینشهر نیازمند عزم جدی و هماهنگ میان نهادهای متولی، بخش خصوصی و خود باغداران است. اگر حمایتهای وعدهدادهشده در حوزه اعتبارات کمبهره، بیمه محصولات کشاورزی و ایجاد تشکلهای صنفی قدرتمند به مرحله اجرا برسد، نهتنها دغدغه معیشتی هزاران خانوار باغدار کاهش مییابد، بلکه نام این شهرستان در نقشه اقتصادی کشور به عنوان مهد تولید محصولات باکیفیت و متنوع انگور، بیش از پیش خواهد درخشید.
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