ایوب آقاخانی سرپرست اداره ارزشیابی و نظارت بر نمایش شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی، اتابک نادری مدیرکل هنرهای نمایشی، طی حکمی ایوب آقاخانی را به عنوان سرپرست اداره ارزشیابی و نظارت بر نمایش اداره کل هنرهای نمایشی منصوب کرد.

در متن حکم مدیرکل هنرهای نمایشی آمده است:

«تئاتر همواره با تعامل و تعهد هنرمندان در مسیر تعالی قرار می‌گیرد؛ و بی شک این تخصص و دانش است که در کنار تجربه حرفه‌ای بستری را برای توسعه تئاتر ایجاد می‌کند.

نظر به تعهد، شایستگی، تجارب ارزشمند و سوابق مؤثر جنابعالی در عرصه هنرهای نمایشی و با توجه به ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت و دانش هنرمندان و صاحب‌نظران این حوزه، به موجب این حکم، جنابعالی به عنوان «سرپرست اداره ارزشیابی و نظارت بر نمایش اداره کل هنرهای نمایشی» منصوب می‌شوید.

انتظار می‌رود با اتکال به خداوند متعال و با بهره‌گیری از تجارب کارشناسان و پیشکسوتان، ضمن رعایت قوانین و مقررات، در مسیر ارتقای کیفیت آثار نمایشی، صیانت از شأن و جایگاه هنر تئاتر، تقویت تعامل و گفت‌وگو با هنرمندان و گروه‌های نمایشی و ایجاد رویکردی تخصصی، شفاف و منصفانه در فرآیندهای ارزشیابی و نظارت اهتمام ورزید.

امید است با استعانت از خداوند متعال و در چارچوب سیاست‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اداره کل هنرهای نمایشی، در انجام این مسئولیت خطیر موفق و مؤید باشید.»

ایوب آقاخانی از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷ نیز دبیر تئاتر حرفه‌ای شورای ارزشیابی و نظارت بر نمایش و شورای انتخاب آثار مجموعه‌ تئاتر شهر بوده است.

اتابک نادری از زحمات میثم جمالی و ۲ سال همکاری وی به عنوان رئیس شورای نظارت‌ و ارزشیابی اداره کل هنرهای نمایشی تقدیر کرد.