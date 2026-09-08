به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، نمایشنامه‌خوانی «هفت خان رستم» نوشته پری صابری، شنبه ۲۱ شهریور ساعت ۱۸:۳۰ در عمارت نوفل‌لوشاتو روی صحنه می‌رود. این اثر به کارگردانی مرتضی صباحی و تهیه‌کنندگی داود نامور، روایتی از رسیدن رستم به ابتدای خطه مازندران برای نجات کیکاووس و ارتش است.

سهیل سمیاری، لیلی گوهری، میترا پیمانی، الهام وحدت، دلارام منیری، فاطمه نوروزی، عسل طیوری، شاینا علیخانی، ملیکا پناهی، مینا یوسفی، یلدا عبدی، نازنین خراسانی، سارا محمدی، حسین حصیب حسین‌آبادی و آرشین فیض‌الهی بازیگران این نمایشنامه‌خوانی هستند.

همچنین «ملاقات بانوی سالخورده» نوشته فردریش دورنمات با ترجمه حمید سمندریان، ساعت ۱۹:۳۰ در عمارت نوفل‌لوشاتو خوانش می‌شود. کارگردانی این اثر را سهیل سمیاری بر عهده دارد و در خلاصه آن آمده است: «وقتی عدالت بوی انتقام بگیره، دیگه عدالت نیست.»

الهام رضایی، محمدحسین نوائی، مصطفی اشتری، مژگان ایزدی، الهام غلامیان مقدم، سوگند دادار، امیرحسین احمدپور، الهام سلیمی، زهرا مهدوی‌کیا، یاسمین حسین‌پور، ساحل دزیانی، زهره رشوند، ریحانه عباسپور، سیدعلی موسوی صدر و سینان حامدی بازیگران «ملاقات بانوی سالخورده» هستند.

عوامل مشترک این ۲ نمایشنامه‌خوانی عبارتند از داود نامور تهیه‌کننده، محمدحسین نوائی و نسترن زینلی گروه کارگردانی، آرمان صادقی مشاور رسانه و روابط عمومی، مونا جعفری عکاس و ملیکا پناهی مسئول امور هماهنگی.

همچنین «ملاقات بانوی سالخورده» با مشاوره کارگردانی مرتضی صباحی و طراحی پوستر رضا اسبقی و «هفت خان رستم» با سرپرستی تیم کارگردانی سهیل سمیاری و طراحی پوستر زهرا منصوری اجرا می‌شوند. هر ۲ اثر کاری از گروه «قلمرو» هستند.