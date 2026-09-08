به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، بابک دارابی با اشاره به عملکرد صنعت نفت در اجرای طرح‌های مسئولیت اجتماعی بیان کرد: در دولت چهاردهم، پروژه‌های متعددی در حوزه‌های ورزش، آموزش، طرح هادی روستایی، آب‌رسانی، برق‌رسانی و راه‌های مواصلاتی اجرا شده است. همچنین در بخش اعتباری نیز حوزه‌های راه و جاده، آموزش، ورزش، آب‌رسانی و طرح هادی از مهم‌ترین سرفصل‌های پروژه‌های مسئولیت اجتماعی صنعت نفت به‌شمار می‌روند که مجموع اعتبار اختصاص‌یافته به این طرح‌ها ۱.۳ همت است.

وی افزود: ۷۳ پروژه نوسازی مدارس، ۴۶ پروژه ورزشی، ۲۸ پروژه طرح هادی روستایی، ۱۳ پروژه بهداشتی و پنج پروژه آب‌رسانی با تلاش صنعت نفت در هفته دولت به بهره‌برداری رسیده است و امیدواریم شمار پروژه‌های بهره‌برداری‌شده تا پایان سال افزایش یابد.

مدیر نظارت بر طرح‌های عمرانی مناطق نفت‌خیز با تأکید بر تغییر رویکرد در حوزه مسئولیت اجتماعی وزارت نفت گفت: در دولت چهاردهم، با توجه به تأکیدهای مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری، محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت و حمید بورد، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، مبنی بر استفاده از ظرفیت‌های محلی در اجرای پروژه‌ها، الگوی جدیدی برای افزایش مشارکت جوامع محلی شکل گرفته است تا با هم‌افزایی میان مردم، دستگاه‌های اجرایی و بهره‌برداران استانی، پروژه‌ها با اثربخشی بیشتری اجرا شوند.

دارابی با تشریح این الگو بیان کرد: برای نمونه، در اجرای یک پروژه ورزشی، بخشی از عملیات زیرسازی با مشارکت مردم و همکاری دهیاری انجام می‌شود، اجرای چمن، سکو و دیگر بخش‌های تخصصی به وزارت ورزش سپرده می‌شود و صنعت نفت نیز مسئولیت تأمین اعتبار، نظارت و تکمیل پروژه را برعهده می‌گیرد.

وی ادامه داد: این نوع هم‌افزایی افزون بر تسریع در اجرای پروژه‌ها، سبب می‌شود مردم به‌دلیل حضور و مشارکت مستقیم در اجرای طرح، پس از بهره‌برداری نیز احساس مسئولیت بیشتری برای نگهداری و راهبری آن داشته باشند؛ موضوعی که در نهایت به افزایش ماندگاری و اثربخشی پروژه‌ها کمک می‌کند.

مدیر نظارت طرح‌های عمرانی مناطق نفت‌خیز با اشاره به گسترش پروژه‌های دارای شناسنامه مردمی و پیوست اجتماعی گفت: با افزایش مشارکت جوامع محلی، شمار این‌گونه پروژه‌ها نیز بیشتر شده است. این طرح‌ها حوزه‌های متنوعی از جمله ورزش، توسعه روستایی، آبخیزداری، نخلستان‌ها و پرورش میگو را دربر می‌گیرند.

دارابی افزود: در حوزه توانمندسازی نیز اقدام‌های مؤثری برای ارتقای توانمندی دبیران و دانش‌آموزان انجام شده که نتایج مطلوبی به همراه داشته است.

وی تأکید کرد: تغییر رویکرد در دولت چهاردهم و حرکت به سمت بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت جوامع محلی، زمینه افزایش مشارکت مردمی در اجرای طرح‌های مسئولیت اجتماعی صنعت نفت را فراهم کرده است؛ رویکردی که می‌تواند به افزایش اثربخشی، ماندگاری و پذیرش اجتماعی این پروژه‌ها منجر شود.