نفت برنت به مرز ۹۸.۵ دلار رسید

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی روند معاملات نفت برنت در سایت داده محور اویل پرایس (Oil Price) نشان میدهد قیمت این شاخص در روزهای اخیر مسیر صعودی در پیش گرفته است. بر اساس آخرین دادههای معاملاتی، قرارداد تحویل نوامبر نفت برنت با رشد ۱.۴۷ دلاری، معادل حدود ۱.۵ درصد، به ۹۸.۴۷ دلار در هر بشکه رسیده است.
نمودار معاملات نیز نشان میدهد قیمت برنت از محدوده ۹۶ دلار در ابتدای هفته گذشته، پس از نوسان در روزهای میانی، بار دیگر وارد مسیر صعودی شده و در معاملات امروز به نزدیکی ۹۹ دلار رسیده است.
افزایش اخیر قیمت نفت در شرایطی رخ داده که بازار جهانی نسبت به تداوم تنشهای ژئوپلیتیکی در خاورمیانه و احتمال اختلال بیشتر در عرضه نفت حساس شده است. رویترز نیز گزارش داده که برنت در معاملات امروز تا محدوده ۹۸.۲۵ دلار افزایش یافته و نگرانی از طولانیشدن درگیریها و محدود شدن عرضه، عامل اصلی رشد قیمتها بوده است.
در همین حال، دادههای بازار نشان میدهد برنت طی یک ماه گذشته بیش از ۱۲ درصد افزایش قیمت داشته و نسبت به مدت مشابه سال قبل نیز رشد قابل توجهی را ثبت کرده است.
ادامه روند صعودی قیمت نفت میتواند هزینه تأمین انرژی و فرآوردههای نفتی در بازارهای جهانی را افزایش دهد؛ موضوعی که در صورت تداوم محدودیت عرضه و تشدید نااطمینانیهای منطقهای، میتواند فشار بیشتری بر بازار انرژی وارد کند.
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