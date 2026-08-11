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۲۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۱۴

نفت برنت در آستانه ۹۰ دلار

نفت برنت در آستانه ۹۰ دلار

قیمت نفت برنت در معاملات اخیر روندی صعودی داشته و از محدوده ۷۹ دلار در روزهای اخیر، به حدود ۹۰ دلار رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس نمودار سایت تحلیلی اویل پرایس (oilprice) قیمت نفت برنت در معاملات اخیر روندی صعودی داشته و از محدوده ۷۹ دلار در پنجم اوت به حدود ۹۰ دلار در ۱۱ اوت رسیده است.

قیمت نفت برنت در این بازه پس از نوسان در محدوده ۸۰ تا ۸۵ دلار، از هفتم اوت شتاب بیشتری گرفت و در معاملات ۱۰ و ۱۱ اوت به محدوده ۸۷ تا ۹۰ دلار نزدیک شد. در مجموع، برنت طی این چند روز حدود ۱۱ دلار، معادل نزدیک به ۱۴ درصد افزایش قیمت داشته است.

این روند صعودی نشان می‌دهد بازار نفت در روزهای اخیر با افزایش قابل توجه قیمت مواجه بوده و برنت اکنون در فاصله بسیار نزدیکی از مرز ۹۰ دلار در هر بشکه قرار گرفته است.

کد مطلب 6914122
طیبه بیات

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