قیمت جهانی نفت امروز ۱۳ شهریور؛ هر بشکه برنت به ۹۵ دلار و ۶۷ سنت رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، قیمت نفت در معاملات روز جمعه بازار جهانی افزایش یافت و تحت تاثیر تجاوز نظامی آمریکا به ایران که نگرانی‌ها در مورد خطرات عرضه در خاورمیانه را تجدید کرد، در مسیر بزرگترین افزایش هفتگی از اواسط ژوئیه قرار دارد.

قیمت آتی نفت خام برنت با ۱۵ سنت یا ۰.۲ درصد افزایش، به ۹۵ دلار و ۶۷ سنت در هر بشکه رسید، در حالی که قیمت آتی نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۲۶ سنت یا ۰.۳ درصد افزایش، به ۹۱ دلار و ۵۶ سنت در هر بشکه رسید.

از ابتدای معاملات هفته جاری تاکنون، نفت برنت ۷.۱ درصد و وست تگزاس اینترمدیت ۹.۸ درصد رشد قیمت یافتند و در آستانه بزرگترین افزایش هفتگی از هفته منتهی به ۲۰ ژوئیه قرار گرفتند.

بر اساس گزارش رویترز، دو مقام انرژی عراق روز چهارشنبه اعلام کردند که عراق صادرات نفت خود را از حدود ۱.۳۵ میلیون بشکه در روز در ماه ژوئیه به حدود ۲.۳۴ میلیون بشکه در روز در ماه اوت افزایش داده است و انتظار می‌رود صادرات سپتامبر نیز با تخفیف‌های سنگین و مجوزهای ایران با عبور کشتی‌های عراقی از تنگه هرمز که خریداران را تشویق می‌کند، افزایش یابد.

معامله‌گران تمرکز خود را به ردیابی جریان نفت از خلیج فارس بازگردانده‌اند، زیرا ارزیابی‌های متناقض، مقیاس ترافیک را مبهم می‌کند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در پستی در شبکه اجتماعی خود مدعی شد حدود ۱۸ میلیون بشکه در روز از تنگه هرمز عبور می‌کنند، که تنها کمی کمتر از سطح قبل از جنگ است. اما معامله‌گران این اظهارات را نادیده گرفتند.

شرکت‌هایی کپلر، ورتکسا و تانکرتِرکِر که جریان‌های نفتی دریایی را رصد می‌کنند - میانگین نرخ حمل و نقل از این آبراه حیاتی را کسری از این سطوح اعلام کردند. تا همین اواخر، در ۲۷ اوت، معامله‌گران تخمین زده بودند که این میزان ۶ تا ۸ میلیون بشکه در روز است.

در این بین، عرضه سوخت به طور قابل توجهی محدودتر شده است و حملات اوکراین به پالایشگاه‌های روسیه این فشار را تشدید کرده است. این تاثیر رو به وخامت با افزایش قیمت دیزل در آمریکا که به بالاترین حد خود از اواسط سال ۲۰۲۲ رسید، برجسته شد.

طبق اعلام انجمن اتومبیل آمریکا، میانگین قیمت ملی دیزل روز چهارشنبه به ۵.۷۸۳ دلار در هر گالن افزایش یافت و از اوج قبلی زمان جنگ که در آوریل ثبت شده بود، فراتر رفت.