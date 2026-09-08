به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی صبح سه شنبه در بازدید از پل روستای درویشی اظهار کرد: این پل در طول ۱۵ سال اخیر همواره یکی از نقاط مشکل‌ساز در زمان بارندگی بوده و حتی با بارش‌های اندک، مسیر تردد مردم منطقه مسدود می‌شد.

وی افزود: حسب نگاه دولت چهاردهم برای کاهش نقاط مستعد بروز بحران و با پیگیری‌های صورت گرفته و همچنین همت و تلاش مجموعه راهداری استان و شهرستان، عملیات تعریض پل انجام شد که این اقدام قابل تقدیر است و امیدواریم با تکمیل مراحل باقی‌مانده، مشکل تردد مردم در این نقطه به‌صورت اساسی برطرف شود.

فرماندار دشتی ادامه داد: با توجه به انجام عملیات تعریض، به‌زودی عملیات آسفالت پل نیز آغاز خواهد شد تا این مسیر برای تردد ایمن و روان مردم آماده شود.

مقاتلی خاطرنشان کرد: رفع نقاط حادثه‌خیز و مشکلات مسیرهای ارتباطی روستاها از مطالبات مردم است و مجموعه مدیریت شهرستان با جدیت موضوعات حوزه راه و راهداری را پیگیری می‌کند.