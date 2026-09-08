به گزارش خبرنگار مهر، آزمون کارشناسی ارشد رشته‌های گروه پزشکی در ابتدا قرار بود در روزهای ۲۱ و ۲۲ خردادماه ۱۴۰۵ برگزار شود و ثبت‌نام آن نیز در نیمه اسفندماه ۱۴۰۴ انجام شود، اما با توجه به شرایط اضطراری ناشی از جنگ تحمیلی سوم، فرآیندهای اجرایی آزمون‌ تعلیق شد و سپس در بازه زمانی مردادماه انجام شد.

مهلت نام‌نویسی آزمون کارشناسی ارشد رشته های علوم پزشکی ابتدا در روزهای ۱۷ تا ۲۴ مرداد انجام شده و پس از آن تا ۲۸ مردادماه ۱۴۰۵ تمدید شد.

مرکز سنجش آموزش پزشکی در اطلاعیه ای جدید اعلام کرد: هفته آخر شهریور یک نوبت تمدید جهت ثبت نام و تصحیح اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد رشته‌های گروه پزشکی ۱۴۰۵ در نظر گرفته شده است. اطلاعات کامل تر در تاریخ ۲۸ شهریور اعلام خواهد شد.

آزمون کارشناسی ارشد رشته های علوم پزشکی در روزهای ۷ و ۸ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در ۳۳ حوزه امتحانی، برگزار خواهد شد.

پس از برگزاری آزمون و طبق زمان‌بندی اعلام‌شده، کارنامه علمی حاوی نمره کتبی داوطلبان واجد نمره لازم، پیش از مرحله انتخاب رشته‌محل در اختیار آنان قرار خواهد گرفت. داوطلبان بر اساس نمره اکتسابی و در صورت کسب حدنصاب لازم، مجاز به انتخاب رشته‌محل خواهند شد.

داوطلبان مجاز باید در مهلت تعیین‌شده نسبت به انتخاب رشته‌محل اقدام کنند. عدم انتخاب رشته‌محل در مهلت مقرر به منزله انصراف از این مرحله است و برای داوطلبانی که با وجود مجاز شدن، در زمان تعیین‌شده اقدام نکنند، امکان انجام انتخاب رشته‌محل در مراحل بعدی وجود نخواهد داشت.