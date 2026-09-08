مدیرکل ارشاد لرستان: چراغ فرهنگ و هنر نباید خاموش شود

به گزارش خبرنگار مهر، میثم محتشم آرا صبح امروز سهشنبه در نشست شورای اداری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان با اشاره به شرایط خاص اعتباری استان، اظهار داشت: لرستان امسال سال خاصی را از نظر بودجهای پشت سر میگذارد، اما با عبور از این پیچ حساس و پیروزی در میدان کنونی، تحولات چشمگیری را در اعتبارات شاهد خواهیم بود که زمینه را برای برنامهریزی فراختر در حوزههای فرهنگی و هنری فراهم میکند.
وی با تأکید بر صیانت از جایگاه جریانهای فرهنگی، تصریح کرد: نباید اجازه دهیم چراغ فرهنگ و هنر در کشور خاموش شود؛ همه ما بهعنوان سربازان نظام اسلامی وظیفه داریم با بهرهگیری از ابزار قلم، هنر و سخن، این چراغ فروزان را روشن نگه دارد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان با اشاره به حضور آگاهانه و مستمر مردم در عرصههای مختلف اجتماعی و انقلابی، یادآور شد: حضور متعهدانه مردم در صحنههای گوناگون، گواهی روشن بر پایبندی عمیق آنان به ارزشهای نظام مقدس جمهوری اسلامی است.
محتشم همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، به پیشگامی جامعه هنری استان در دفاع از ارزشها اشاره کرد و افزود: تقدیم ۱۳ شهید هنرمند از لرستان در جریان رویدادهای مقاومت و دفاع، نشاندهنده تعهد عمیق اهالی فرهنگ و هنر استان به آرمانهای انقلاب است. هنرمندان ما باوجود محدودیتهای اعتباری، جان خود را پای آرمانهای کشور گذاشتهاند و این فداکاری، مسئولیت سنگینی را بر دوش ما میگذارد.
وی مردمیسازی فعالیتها را یکی از راهبردهای اصلی و اهداف مهم کنگره ملی شهدای هنرمند لرستان عنوان کرد و ادامه داد: برای تحقق این مهم، رؤسای ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستانها باید بهصورت جدی وارد میدان شده و تمامی ظرفیتهای شهرستانی را پایکار بیاورند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان بر ضرورت همدلی، همافزایی و سرعت عمل مجموعههای فرهنگی و هنری استان تأکید کرد و افزود: مسئولان کانونهای بسیج هنرمندان نیز باید با جدیت مستندات باکیفیت را در زمانبندی مناسب به اجلاسیه ارسال کنند؛ تلاش ما این است تا با همدلی و رویکردی هنرمندانه، لرستان بهترین میزبانی را برای این رویداد بزرگ رقم زده و برنامهای در شان و منزلت شهدای هنرمند استان برگزار کند.
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