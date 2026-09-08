آبرسانی و احیای قنوات؛ دو مطالبه مهم یزد برای پایداری روستاها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری یزد، محمدرضا بابایی در ادامه رایزنی‌ها و پیگیری‌های ملی خود در تهران، با عبدالکریم حسین‌زاده، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس‌جمهور دیدار و گفت‌وگو کرد.

وی در این نشست با اشاره به جایگاه روستاها در چرخه تولید و اقتصاد استان یزد اظهار کرد: حفظ حیات روستاها و مناطق عشایری نیازمند تقویت مستمر زیرساخت‌ها است و تخصیص اعتبارات لازم برای ایجاد مجتمع‌های آبرسانی و کاهش تنش آبی در این مناطق از اولویت‌های اساسی استان به شمار می‌رود.

استاندار یزد احیا و مرمت قنوات را از ضرورت‌های بخش کشاورزی استان دانست و افزود: حمایت ملی از طرح‌های مرتبط با حفظ قنوات و رفع نیازهای زیربنایی حوزه جهاد کشاورزی، نقش مؤثری در پایداری اقتصاد روستایی دارد.

بابایی با تأکید بر ضرورت توسعه صنایع تبدیلی و تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی گفت: توسعه گلخانه‌ها و جلوگیری از خام‌فروشی محصولات می‌تواند به ایجاد ارزش افزوده و بهبود معیشت روستاییان کمک کند.

وی مرمت و بهسازی راه‌های روستایی، جاده‌های بین مزارع و توسعه زیرساخت‌های آموزشی را از دیگر دغدغه‌های مدیریت استان عنوان کرد و افزود: بهسازی و ایمن‌سازی راه‌های فرعی و روستایی در کنار توسعه و نوسازی فضاهای آموزشی، گامی در مسیر تحقق عدالت خدماتی است.

استاندار یزد همچنین بر ضرورت ارتقای خدمات امدادی در مناطق کمتر توسعه‌یافته تأکید کرد و گفت: تأمین آمبولانس و تجهیزات مورد نیاز مراکز جامع سلامت و پایگاه‌های اورژانس بین‌جاده‌ای از نیازهای مهم مناطق روستایی و عشایری استان است.