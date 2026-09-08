آموزش مهارتی و اتصال دیجیتال اولویت توانمندسازی نسل جدید عشایر است

به گزارش خبرنگار مهر، جهانبخش میرزاوند ظهر سهشنبه در آیین افتتاح بیستوپنجمین اردوی کشوری دانشآموزان پسر عشایر در اردوگاه شهید بهشتی شهر ابریشم اصفهان اظهار کرد: آموزش، آگاهی و مهارتافزایی مهمترین مسیر توسعه جامعه عشایری و کشور است.
وی با اشاره به حضور مسئولان دولت در این مراسم، آن را نشانهای از توجه ویژه دولت چهاردهم به عشایر و ضرورت توسعه متوازن مناطق روستایی و عشایری دانست و گفت: استاد محمد بهمنبیگی با بنیانگذاری آموزش عشایر مسیر تازهای گشود و امروز باید این راه با تمرکز بر آموزشهای باکیفیت و مهارتمحور ادامه یابد.
رئیس سازمان امور عشایر کشور تأکید کرد: آموزشهای مهارتی باید با ظرفیتها و نیازهای واقعی جامعه عشایری همخوان باشد تا دانشآموزان پس از فارغالتحصیلی هم امکان ادامه تحصیل داشته باشند و هم بتوانند وارد بازار کار شوند.
میرزاوند ادامه داد: در این راستا برنامههایی برای تربیت بهورز عشایری، تکنسین دامپزشکی و کارگزار بیمه از میان فرزندان عشایر در حال پیگیری است و همکاری با سازمان فنی و حرفهای نیز دنبال میشود.
وی با بیان اینکه تلاش برای احیای سهمیه کنکور دانشآموزان عشایری فرصتهای پیشرفت تحصیلی آنان گسترش میدهد، گفت: ۲۷۶ مدرسه شبانهروزی عشایری در کشور وجود دارد.
رئیس سازمان امور عشایری کشور افزود: طرحی با همکاری وزارت ارتباطات، شرکت ارتباطات زیرساخت، اپراتورها و وزارت آموزش و پرورش در حال اجراست تا دانشآموزان این مدارس به محتوای آموزشی باکیفیت و امکانات آنلاین دسترسی پیدا کنند.
پوشش کامل ارتباطی تا پایان دولت چهاردهم
میرزاوند افزود: هدفگذاری شده است که تا پایان دولت چهاردهم تمامی راهها و سکونتگاههای عشایری تحت پوشش تلفن همراه قرار گیرند. اتصال مدارس شبانهروزی و مجموعههای مرتبط به فیبر نوری نیز در تعدادی از استانها آغاز شده و خدمات الکترونیک به جامعه عشایری توسعه یافته است. برای سکونتگاههای عشایری نیز زیرساختهایی مانند کد پستی فراهم شده است.
وی با یادآوری اینکه عشایر حدود ۲۵ درصد گوشت قرمز کشور را تولید میکنند، گفت: سازمان امور عشایر در نظر دارد با توسعه زنجیرههای تولید و عرضه، این سهم را افزایش دهد. فروشگاههای ارمغان ایل نیز برای عرضه مستقیم محصولات و دستبافتههای زنان عشایر و حذف واسطهها راهاندازی شده است.
میرزاوند تأکید کرد: آموزش، آگاهی و مهارتآموزی مهمترین ابزار توانمندسازی نسل آینده عشایر است و باید شرایطی فراهم شود تا دانشآموزان عشایری با آموزش باکیفیت و مهارتهای کاربردی، نقش مؤثرتری در آینده کشور ایفا کنند.
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