ضرورت پیوست های سلامت در پروژه های عمرانی درشهرستان اردبیل

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد قلندری اظهار کرد: توین طرح لجستیکی خانواده در راستای اجرای جوانی جمعیت بسیار حائز اهمیت است ودراین راستا اقدامات لازم درشهرستان باهمکاری دستگاه های مربوطه انجام می شود

وی همچنین بر ضرورت پیشگیری و اجرای برنامه های هدفمند در مقابله با مسائل ناشی ازآلودگی هوا در شهرستان تأکید کرد.

فرماندار اردبیل با اشاره به توزیع عادلانه امکانات تفریحی، ورزشی و سلامت و دسترسی همگان، بر محله محوری در فعالیتهای بدنی و تبدیل فعالیت از تفریحی به عادت روزانه دسترسی همگان به خدمات وامکانات ورزشی وسلامت را ضرورت مهم خواند

قلندری گفت : از تدوین سند جامع سلامت در شهرستان حمایت می شود