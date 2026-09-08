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۱۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۰۲

ضرورت پیوست های سلامت در پروژه های عمرانی درشهرستان اردبیل

ضرورت پیوست های سلامت در پروژه های عمرانی درشهرستان اردبیل

اردبیل- فرماندار اردبیل گفت: پیوست های سلامت در پروژه های عمرانی درشهرستان اردبیل الزامی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد قلندری اظهار کرد: توین طرح لجستیکی خانواده در راستای اجرای جوانی جمعیت بسیار حائز اهمیت است ودراین راستا اقدامات لازم درشهرستان باهمکاری دستگاه های مربوطه انجام می شود

وی همچنین بر ضرورت پیشگیری و اجرای برنامه های هدفمند در مقابله با مسائل ناشی ازآلودگی هوا در شهرستان تأکید کرد.

فرماندار اردبیل با اشاره به توزیع عادلانه امکانات تفریحی، ورزشی و سلامت و دسترسی همگان، بر محله محوری در فعالیتهای بدنی و تبدیل فعالیت از تفریحی به عادت روزانه دسترسی همگان به خدمات وامکانات ورزشی وسلامت را ضرورت مهم خواند

قلندری گفت : از تدوین سند جامع سلامت در شهرستان حمایت می شود

کد مطلب 6941084

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