به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده عصر امروز شنبه در جلسه با مسئولان ارشد سازمان کتابخانه‌های عمومی کشور گفت: فرهنگ مطالعه برای جامعه ما یک ضرورت است و رهبر حکیم و فرزانه انقلاب، رهبر شهید و عزیزمان، همواره بر مطالعه تأکید داشتند و ساعات بسیاری را به مطالعه و دقت روی مطالب کتاب‌ها اختصاص می‌دادند.

وی افزود: خوزستان یکی از استان‌هایی است که فرهنگ مطالعه در آن ریشه دارد و ما نویسندگان، شعرا و ادبای خوبی به زبان فارسی و زبان عربی در شهرهای مختلف استان داریم که این موضوع بسیار حائز اهمیت است.

استاندار خوزستان با اشاره به سفر سال ۱۳۷۵ رهبر شهید به خوزستان بیان کرد: در آن جلسه تعدادی از شعرا با اشعار عربی خدمت ایشان رسیدند و رهبر شهید کاملاً به این اشعار مسلط بودند؛ حتی ایشان خود سروده‌ای دارند که این نشان‌دهنده دقت نظر بر اثر مطالعه و حضور میدانی است.

استاندار خوزستان تصریح کرد: من مشاهده کرده‌ام که بسیاری از مردم با اشتیاق کتاب می‌گیرند و مطالعه می‌کنند و نکته جالب توجه اینکه برخی کتابداران بعد از تحویل کتاب از نوجوانان درباره محتوای آن سؤال می‌کنند؛ این تعهد که کتابدار خود را متعهد بداند مراجعه‌کننده حتماً از کتاب استفاده کرده باشد، باید ترویج شود.

موالی‌زاده اظهار داشت: هر جامعه‌ای که میزان مطالعه در آن افزایش پیدا کند، آسیب‌های اجتماعی کمتر، امکان مفاهمه بیشتر و بستر گفتگو بهتر فراهم می‌شود و خردورزی، استدلال‌گرایی و توجه به منطق گفتگو افزایش پیدا می‌کند.

استاندار خوزستان با اشاره به چالش‌های فضای مجازی گفت: هرچقدر فضای مجازی توسعه پیدا کند، ما را از خواندن کتاب، روزنامه و مطالعه بی‌نیاز نمی‌کند و باید مطالعه را به عنوان یک عادت نهادینه کنیم.

موالی‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات اقتصادی کتابفروشی‌ها بیان کرد: متأسفانه برخی کتابفروشی‌ها تعطیل شده‌اند و فروشندگان می‌گویند به دلیل رقابت با موبایل‌فروشی‌ها و نچرخیدن اقتصاد کتابفروشی، نمی‌توانند دوام بیاورند و مجبورند در کنار کتاب، لوازم‌التحریر و نوشت‌افزار نیز عرضه کنند.

استاندار خوزستان تأکید کرد: با توجه به کاهش توان خرید مردم، باید کتابخانه‌ها را در مناطق روستایی و بخش‌ها توسعه دهیم؛ چراکه اشتیاق به مطالعه در روستاها بیش از شهرها است و روستاییان با ولع خاصی سراغ کتاب می‌روند و این اشتیاق در خوزستان واقعاً وجود دارد.

موالی‌زاده در پایان خاطرنشان کرد: توسعه کتابخانه‌های سیار در روستاها و نقاط مختلف استان می‌تواند گام مؤثری باشد و ما هر کمکی از دستمان بربیاید برای تحقق این مهم انجام خواهیم داد.