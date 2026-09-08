به گزارش خبرگزاری مهر، جامعه اساتید و روحانیت استان یزد در بیانیهای با اشاره به اظهارات اخیر حسن روحانی، رئیسجمهور پیشین، ضمن محکومیت این سخنان، بر ضرورت حفظ انسجام و توجه به امنیت ملی تأکید کرد و خواستار رسیدگی دستگاه قضایی به این اظهارات شد.
متن این بیانیه بدین شرح است:
لَئِن لَّمْ یَنتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِینَ فِی قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِی الْمَدِینَةِ لَنُغْرِیَنَّکَ بِهِمْ ثُمَّ لَا یُجَاوِرُونَکَ فِیهَآ إِلَّا قَلِیلًا (سورۀ احزاب، آیۀ ۶۰).
حسن روحانی، رئیسجمهور پیشین، در روز دوشنبه، ۹ شهریور ۱۴۰۵، در دیدار با جمعی از استانداران، معاونان استاندار و فرمانداران دولتهای یازدهم و دوازدهم، گفت: «…اول چارچوب اهداف ملی برای خودمان روشن باشد و بعد هم عرضه کنیم به مردم. بگوییم مردم! قرار ما این است که با قدرتهای بزرگ جهانی ۲۰ سال دیگر بجنگیم؛ اگر مردم گفتند ما قبول داریم، خیلی هم خوب است برویم ادامه بدهیم ...»
در چنین موقعیتی که حتی بسیاری از دشمنان ایران را پیروز جنگ میدانند، طرح این سخن چه معنایی در داخل کشور دارد و دشمن خارجی چه پیامی دریافت میکند؟ اگر اشرار و اراذل برای تجاوز و غارت به زور وارد خانه شوند، برای دفاع از مال، آبرو و نوامیس، از دیگران رأی میخواهید یا ابتدا اولویتتان دور ساختن متجاوز از حریم خانه است؟ وی با این پیشنهاد به چه میاندیشد؟
این پیشنهاد ضد امنیت ملی را در تاریخ سایر ملتها بررسی کنید. در تاریخ و اندیشه سیاسی و حکمرانی، آیا چنین پیشنهادی سابقه دارد؟ اگر سابقه دارد، نتیجه آن در نهایت چه بوده است؟ درباره این اظهارات باید به نکات زیر توجه شود:
۱. کشور ما آغازگر جنگ نبوده، بلکه در حال دفاع از تمامیت و نظام مورد قبول تودههای میلیونی است و این دفاع، هم از نظر عقل و هم از نظر شرع لازم، بلکه از اصول اولیه زندگی انسانی و حتی حیوانی است و معنا ندارد که در این خصوص همهپرسی شود.
۲. تاکنون سابقه ندارد در هیچ کشور و جامعۀ انسانی، هنگام تهاجم دشمن غارتگر بیرحم، برای اینکه دفاع کنند یا تسلیم شوند، همهپرسی برگزار شود.
۳. آیا آمریکای مدعی دموکراسی که چندین بار در حین مذاکره به کشور ما حمله کرد، برای این جنگ در کشورش رفراندوم کرد؟
۴. آیا در دفاع مقدس هشتساله همهپرسی شد؟
۵. همهپرسی در مورد اقداماتی صورت میگیرد که قانون نباشد؛ در حالی که در اصل ۱۱۰ قانون اساسی ایران، اعلان جنگ و صلح از اختیارات رهبری است.
۶. آیا این حمایتهای هر شب در تجمعات که بر حسب آمارهای دقیق، بیش از هفتاد درصد مردم شرکت نمودهاند، نظر ملت را نشان نمیدهد؟
۷. خوشبختانه به فضل پروردگار و به خونهای مقدس شهیدان و مخصوصاً امام شهید و در نتیجه مقاومت ملت قهرمان، در این جنگ دشمن ناکام و ملت ایران به اعتراف همه تحلیلگران پیروز گردیده است. حال چه اتفاقی افتاده که ایشان و بعضی از همفکرانش به ادامه و نتیجه رسیدن جنگی که دشمن بشریت و مظلومان عالم را نابود خواهد کرد، اعتراض نموده و خواستار توقف دفاع پیروزمندانه شدهاند؟
۸. ایشان یک حرف جعلی دروغین تحت عنوان «۲۰ سال جنگ» مطرح میکند که باید از او پرسید: این سخن از کجا و از چه کسی است؟ وی مطلب بیسندی را بیان نموده، سپس حرف باطل دیگری میگوید که از مردم رفراندوم کنید که آیا حاضرند بیست سال با قدرت بزرگ دنیا جنگ کنند؟
گاهی برخورد کریمانه امت حزبالله و نظام اسلامی موجب محاسبات غلط افراد بیظرفیت میشود.
مسئولان دستگاه قضا توجه داشته باشند که این شخص، تلویحاً و تصریحاً، منافع ملی و فرامین قاطع رهبری معظم انقلاب (روحی له الفدا) را مورد هجمه قرار داده است. طبعاً اگر امروز برخورد قانونی قاطع نشود، فردا جبران خسارات سنگین این هتاکیها خارج از محاسبه است.
ما جامعه اساتید و روحانیت استان یزد، ضمن محکوم کردن اینگونه نغمههای شوم شیطانی، اجازه نمیدهیم آن جفاها که به رهبر شهید و عزیزمان روا داشتند، دوباره درباره این رهبر عزیز و سلاله فاطمه زهرا (علیهاالسلام) تکرار شود. مگر ما مرده باشیم که اجازه جسارت به مرجفون بدهیم؟ آمریکاپرستان داخلی خیال تضعیف رهبری را باید به گور ببرند.
منتظر اعلام جرم قوه قضائیه علیه گوینده این اباطیل هستیم! قطعاً و حتماً این اظهارات خلاف قانون و مخالف امنیت ملی و فرامین رهبری، مستوجب عواقب قانونی فوری و قاطع است.
البته اگر پیش از این به شکایات صدها هزار نفر شهروند ایرانی علیه حسن روحانی در دادگاه رسیدگی شده بود، وی از گذشت و اغماض نظام اسلامی و رهبری سوءاستفاده نمیکرد و به خود اجازه نمیداد در بحبوحه جنگ، سخنان تفرقهانگیز و در راستای خواست دشمن کودککش بگوید.
جامعه اساتید و روحانیت یزد – شهریور ۱۴۰۵
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