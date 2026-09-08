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۱۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۰۰

معاون رئیس‌جمهور: سختی‌های امروز نباید مانع پیشرفت دانش آموزان شود

معاون رئیس‌جمهور: سختی‌های امروز نباید مانع پیشرفت دانش آموزان شود

اصفهان- معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور در آیین افتتاح اردوی دانش‌آموزی عشایر پسر گفت: سختی‌ها و محدودیت‌های مسیر زندگی نباید مانع پیشرفت دانش‌آموزان شود.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم حسین‌زاده ظهر سه‌شنبه در آیین افتتاح بیست‌وپنجمین اردوی کشوری دانش‌آموزان پسر عشایر در اصفهان با بیان اینکه بسیاری از افراد تأثیرگذار کشور از مناطق دورافتاده و کم‌برخوردار برخاسته‌اند، خطاب به دانش‌آموزان عشایری اظهار کرد: اجازه ندهید سختی‌هایی که امروز تحمل می‌کنید فقط سختی باقی بماند؛ تلاش کنید روزی برسد که همین دشواری‌ها بخشی از مسیر موفقیت و رسیدن شما به جایگاه‌های اثرگذار در کشور باشد.

وی با اشاره به تنوع فرهنگی و قومی دانش‌آموزان حاضر در اردو، بر ضرورت حفظ هویت فرهنگی و تاریخی آنان تأکید کرد و گفت: هر یک از لباس‌ها، زبان‌ها، لهجه‌ها و آیین‌های اقوام ایرانی پشتوانه‌ای از تاریخ و تمدن این سرزمین را در خود دارد. نباید اجازه داد نگاه تحقیرآمیز، اعتمادبه‌نفس نسل جوان را نسبت به هویت خود تضعیف کند.

معاون رئیس جمهوری تصریح کرد: فرهنگ و هویت عشایری نه نقطه ضعف، بلکه بخشی از افتخار و سرمایه فرهنگی ایران است و دانش‌آموزان باید با حفظ این هویت، در مسیر علم، دانش و پیشرفت حرکت کنند.

همبستگی اقوام سرمایه ماندگار ایران است

حسین‌زاده با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام میان اقوام ایرانی گفت: تفاوت‌های فرهنگی و قومی باید موجب غنای بیشتر جامعه ایران شود، نه اینکه به دیوار و فاصله میان مردم تبدیل گردد. همه اقوام ایران با وجود تفاوت در زبان، فرهنگ و آیین، اعضای یک خانواده بزرگ هستند و همبستگی و همدلی مردم، مهم‌ترین عامل حفظ و پیشرفت کشور است.

وی افزود: دانش‌آموزان امروز امانت‌داران آینده ایران هستند و باید با دست‌گیری از یکدیگر، دوستی و همدلی را در میان نسل آینده تقویت کنند.

آینده ایران در دستان شماست

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به ظرفیت علمی و استعدادهای دانش‌آموزان عشایری خاطرنشان کرد: شما می‌توانید در آینده به پزشک، معلم، استاد دانشگاه، دانشمند و مدیرانی اثرگذار برای کشور تبدیل شوید. ایران و آینده این سرزمین در دستان شماست؛ به توانایی‌های خود ایمان داشته باشید و اجازه ندهید هیچ مانعی فرصت رشد و شکوفایی استعدادهایتان را بگیرد.

حسین‌زاده تأکید کرد: اگرچه ممکن است در مسیر پیشرفت امکانات کافی در اختیار همه نباشد، اما استعداد، توسعه‌یافتگی و افتخارآفرینی می‌تواند از درون هر یک از شما آغاز شود.

کد مطلب 6941130

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