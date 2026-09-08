به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم حسینزاده ظهر سهشنبه در آیین افتتاح بیستوپنجمین اردوی کشوری دانشآموزان پسر عشایر در اصفهان با بیان اینکه بسیاری از افراد تأثیرگذار کشور از مناطق دورافتاده و کمبرخوردار برخاستهاند، خطاب به دانشآموزان عشایری اظهار کرد: اجازه ندهید سختیهایی که امروز تحمل میکنید فقط سختی باقی بماند؛ تلاش کنید روزی برسد که همین دشواریها بخشی از مسیر موفقیت و رسیدن شما به جایگاههای اثرگذار در کشور باشد.
وی با اشاره به تنوع فرهنگی و قومی دانشآموزان حاضر در اردو، بر ضرورت حفظ هویت فرهنگی و تاریخی آنان تأکید کرد و گفت: هر یک از لباسها، زبانها، لهجهها و آیینهای اقوام ایرانی پشتوانهای از تاریخ و تمدن این سرزمین را در خود دارد. نباید اجازه داد نگاه تحقیرآمیز، اعتمادبهنفس نسل جوان را نسبت به هویت خود تضعیف کند.
معاون رئیس جمهوری تصریح کرد: فرهنگ و هویت عشایری نه نقطه ضعف، بلکه بخشی از افتخار و سرمایه فرهنگی ایران است و دانشآموزان باید با حفظ این هویت، در مسیر علم، دانش و پیشرفت حرکت کنند.
همبستگی اقوام سرمایه ماندگار ایران است
حسینزاده با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام میان اقوام ایرانی گفت: تفاوتهای فرهنگی و قومی باید موجب غنای بیشتر جامعه ایران شود، نه اینکه به دیوار و فاصله میان مردم تبدیل گردد. همه اقوام ایران با وجود تفاوت در زبان، فرهنگ و آیین، اعضای یک خانواده بزرگ هستند و همبستگی و همدلی مردم، مهمترین عامل حفظ و پیشرفت کشور است.
وی افزود: دانشآموزان امروز امانتداران آینده ایران هستند و باید با دستگیری از یکدیگر، دوستی و همدلی را در میان نسل آینده تقویت کنند.
آینده ایران در دستان شماست
معاون رئیسجمهور با اشاره به ظرفیت علمی و استعدادهای دانشآموزان عشایری خاطرنشان کرد: شما میتوانید در آینده به پزشک، معلم، استاد دانشگاه، دانشمند و مدیرانی اثرگذار برای کشور تبدیل شوید. ایران و آینده این سرزمین در دستان شماست؛ به تواناییهای خود ایمان داشته باشید و اجازه ندهید هیچ مانعی فرصت رشد و شکوفایی استعدادهایتان را بگیرد.
حسینزاده تأکید کرد: اگرچه ممکن است در مسیر پیشرفت امکانات کافی در اختیار همه نباشد، اما استعداد، توسعهیافتگی و افتخارآفرینی میتواند از درون هر یک از شما آغاز شود.
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