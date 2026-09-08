به گزارش خبرنگار مهر، عباس علیآبادی صبح سهشنبه در حاشیه افتتاح آبشیرینکن پنج هزار مترمکعبی بنک شهرستان کنگان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: وزارت نیرو برای خدمت به مردم و رفع نیازهای آنان در حوزه آب و انرژی آماده است و برنامههای گستردهای برای تأمین نیازهای آبی کشور دارد.
وی افزود: سرمایهگذاریهای انجامشده در حوزه آب تا حدودی نیازهای موجود را پاسخ داده است، اما برنامه وزارت نیرو گستردهتر از اقدامات کنونی است و تلاش میکنیم متناسب با استانداردهای جهانی، نیازهای آبی مردم را تأمین کنیم.
وزیر نیرو با اشاره به برنامههای وزارت نیرو برای رفع مشکلات زیرساختی در استانهای جنوبی کشور گفت: در اولویت نخست تلاش میکنیم مشکلات برق در این استانها برطرف شود و بهتدریج سایر اولویتها نیز مورد توجه قرار گیرد.
علیآبادی ادامه داد: در حال حاضر از منظر تولید برق، کشور در وضعیت بسیار خوبی قرار دارد و با تداوم همکاری مردم، مشکلات موجود در حوزه انرژی و آب قابل مدیریت و رفع خواهد بود.
وی با تأکید بر تداوم اجرای طرحهای توسعه منابع آبی اظهار کرد: همانگونه که در سال گذشته توسعه ظرفیتهای آبی را دنبال کردیم، این مسیر را بر اساس نقشه و برنامههای تدوینشده ادامه خواهیم داد.
وزیر نیرو خاطرنشان کرد: توسعه آبشیرینکنها و افزایش ظرفیت تولید آب در دستور کار قرار دارد و تلاش میکنیم از این طریق، نیازهای آبی مردم بهویژه در مناطق جنوبی کشور را تأمین کنیم.
نظر شما