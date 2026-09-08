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۱۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۵۹

وزیر نیرو: توسعه آب‌شیرین‌کن‌ها برای تأمین آب جنوب کشور ادامه می‌یابد

وزیر نیرو: توسعه آب‌شیرین‌کن‌ها برای تأمین آب جنوب کشور ادامه می‌یابد

بوشهر- وزیر نیرو گفت: توسعه آب‌شیرین‌کن‌ها و افزایش ظرفیت تولید آب، از برنامه‌های وزارت نیرو برای تأمین نیازهای آبی مردم، به‌ویژه در استان‌های جنوبی کشور است.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس علی‌آبادی صبح سه‌شنبه در حاشیه افتتاح آب‌شیرین‌کن پنج هزار مترمکعبی بنک شهرستان کنگان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: وزارت نیرو برای خدمت به مردم و رفع نیازهای آنان در حوزه آب و انرژی آماده است و برنامه‌های گسترده‌ای برای تأمین نیازهای آبی کشور دارد.

وی افزود: سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در حوزه آب تا حدودی نیازهای موجود را پاسخ داده است، اما برنامه وزارت نیرو گسترده‌تر از اقدامات کنونی است و تلاش می‌کنیم متناسب با استانداردهای جهانی، نیازهای آبی مردم را تأمین کنیم.

وزیر نیرو با اشاره به برنامه‌های وزارت نیرو برای رفع مشکلات زیرساختی در استان‌های جنوبی کشور گفت: در اولویت نخست تلاش می‌کنیم مشکلات برق در این استان‌ها برطرف شود و به‌تدریج سایر اولویت‌ها نیز مورد توجه قرار گیرد.

علی‌آبادی ادامه داد: در حال حاضر از منظر تولید برق، کشور در وضعیت بسیار خوبی قرار دارد و با تداوم همکاری مردم، مشکلات موجود در حوزه انرژی و آب قابل مدیریت و رفع خواهد بود.

وی با تأکید بر تداوم اجرای طرح‌های توسعه منابع آبی اظهار کرد: همان‌گونه که در سال گذشته توسعه ظرفیت‌های آبی را دنبال کردیم، این مسیر را بر اساس نقشه و برنامه‌های تدوین‌شده ادامه خواهیم داد.

وزیر نیرو خاطرنشان کرد: توسعه آب‌شیرین‌کن‌ها و افزایش ظرفیت تولید آب در دستور کار قرار دارد و تلاش می‌کنیم از این طریق، نیازهای آبی مردم به‌ویژه در مناطق جنوبی کشور را تأمین کنیم.

کد مطلب 6941140

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