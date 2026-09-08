به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین اعلام کرد مسکو آماده است در صورت نیاز برای حل اختلافات میان ایران و امارات نقش میانجی را ایفا کند.
پسکوف در نشست خبری با رسانههای هند، پیش از برگزاری اجلاس بریکس در دهلینو، گفت روسیه از وجود اختلافنظرهایی میان تهران و ابوظبی و تأثیر آن بر روابط دوجانبه آگاه است و امیدوار است دو کشور که از دوستان نزدیک مسکو هستند، از این مرحله حساس عبور کنند.
او تأکید کرد روسیه اصولاً با هرگونه اقدام تهاجمی در منطقه مخالف است و همواره خواستار تقویت امنیت، اعتماد متقابل و همکاری میان کشورهای منطقه بوده است.
پسکوف همچنین درباره تأثیر تنشهای منطقهای بر فعالیت بریکس گفت: وضعیت کنونی روند تدوین اسناد مشترک بهویژه بیانیه پایانی اجلاس را پیچیده کرده است. با این حال، ابراز اطمینان کرد دیپلماتهای روس و هندی میتوانند به فرمولبندیهای متوازن و مورد قبول دو کشور دست پیدا کنند.
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