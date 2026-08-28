به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از امور ارتباطات رسانه ای و اطلاع رسانی رویداد، دومین رویداد بین المللی «وعده صادق در آینه هنر»، در حکمی با استناد به تجارب مدیریتی و فرهنگی سعید نجفیان بر نقش هنر در روایت حماسههای ملی تأکید و وی را به سمت قائممقام دبیر این رویداد منصوب کرد.
محمد نجاری دبیر دومین رویداد بین المللی «وعده صادق در آینه هنر» در حکمی مسئولیت نظارت کلان، هماهنگی دبیرخانههای استانی، تعامل با نهادهای فرهنگی و هنری، توسعه مشارکت هنرمندان داخلی و بینالمللی، برقراری ارتباط با خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران و همچنین بهرهگیری از ظرفیت هنرمندان علاقمند به ایران اسلامی و جریان مقاومت، به عهده قائم مقام دبیر گذاشته است.
سعید نجفیان نویسنده، کارگردان و تهیه کننده تئاتر و تلویزیون است. دبیری ۲ دوره جشنواره سراسری فیلم بسیج، دبیری اجرایی جشنواره بین المللی تئاتر فجر ۱۴۰۳، دومین جشنواره ملی فیلم ایثار و سه دوره جشنواره تئاتر مقاومت، دبیری چهار دوره جشنواره تئاتر سودای عشق، تهیه کننده رسمی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی شبکه دو سیما نیز از جمله سوابق این هنرمند محسوب میشود.
دومین رویداد بین المللی «وعده صادق در آینه هنر» با هدف ماندگار کردن حماسههای ملی در عرصه علم و فرهنگ و هنر به دبیری محمد نجاری توسط سازمان بسیج هنرمندان برگزار میشود.
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