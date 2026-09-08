به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گروه بهمن، در این دوره از نمایشگاه، پنج محصول اوتار ۰۷، اینووی، کامیون F۶۰، ون فورس VM۲ در دو نسخه اقتصادی و لوکس برای نخستین بار در معرض دید بازدیدکنندگان قرار میگیرد که از جمله محصولات جدید حاضر در غرفه گروه بهمن به شمار میروند.
در بخش محصولات سواری خودروهایXB1، فیدلیتی پرستیژ، شوال ۶، اینووی، مزدا ۳، هاوال H۹، اوتار ۱۱ و اوتار ۰۷ در این رویداد به نمایش گذاشته میشوند.
در بخش خودروهای تجاری، بهمن دیزل محصولاتی از جمله فورس F38 بنزینی با کاربری کمپرسی، BD460 باری، X9، کامیون فورس F60 با کاربری بغلبازشو، ون فورس VM2 اکو و ویآیپی را به نمایش میگذارد. سیبا موتور نیز با کشنده J6P-460 AMT و اسنا با اتوبوس ۱۲ متری بینشهری ASA در این رویداد حضور دارند.
همچنین در بخش موتورسیکلت، ۱۲ محصول در معرض بازدید علاقهمندان قرار خواهد گرفت.
همچنین امکان تجربه رانندگی با برخی محصولات سواری بهمن نیز مهیا شده است. بر همین اساس تستدرایو سه محصول XB1، اینووی و شوال ۶ برقرار است و بازدیدکنندگان میتوانند با حضور در این بخش، تجربه رانندگی با این محصولات را از نزدیک تجربه کنند.
گروه بهمن با حضور گسترده در هفتمین نمایشگاه خودرو تهران، علاوه بر معرفی محصولات و دستاوردهای خود، زمینه تعامل مستقیم با مشتریان، فعالان صنعت خودرو و علاقهمندان را فراهم میکند.
این نمایشگاه ۲۳ تا ۲۶ شهریور ماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۰ تا ۱۸ در محل نمایشگاه بینالمللی شهر آفتاب برگزار میشود و گروه بهمن در سالن A4 حضور خواهد داشت.
گروه بهمن در هفتمین نمایشگاه خودرو تهران با طیف متنوعی از محصولات سواری، تجاری و موتورسیکلت، جدیدترین دستاوردهای خود را در معرض دید بازدیدکنندگان قرار میدهد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گروه بهمن، در این دوره از نمایشگاه، پنج محصول اوتار ۰۷، اینووی، کامیون F۶۰، ون فورس VM۲ در دو نسخه اقتصادی و لوکس برای نخستین بار در معرض دید بازدیدکنندگان قرار میگیرد که از جمله محصولات جدید حاضر در غرفه گروه بهمن به شمار میروند.
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