بع گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، سیدعلی مدنیزاده که برای دیدار و مذاکره با مقامات بلندپایه اقتصادی روسیه در مسکو به سر میبرد، شامگاه دوشنبه در حاشیه دیدار با تجار و بازرگانان ایرانی مقیم روسیه، با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی این کشور اظهار کرد: روسیه در حوزه اقتصاد، پتانسیل بسیار خوبی برای توسعه روابط تجاری با ایران دارد.
وی افزود: این ظرفیت هم در زمینه تأمین کالاهای مورد نیاز ایران، از جمله کالاهای اساسی، غلات و روغن، و هم در زمینه صادرات محصولات ایرانی به بازار بزرگ روسیه قابل استفاده است و در حال حاضر نیز بخشی از این مبادلات در حال انجام است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به مسائل و مشکلات مطرحشده از سوی فعالان اقتصادی ایرانی مقیم روسیه گفت: تجار و بازرگانان ایرانی در این نشست، مسائل و موانع موجود در حوزههای بانکی، گمرکی و زیرساختی را مطرح و پیشنهادهایی برای رفع این موانع ارائه کردند.
مدنیزاده ادامه داد: بخشی از موانع موجود به مسائل مالی و بانکی مربوط میشود که لازم است با همکاری بانک مرکزی برطرف شود. بخشی دیگر نیز به مسائل گمرکی بازمیگردد که در مجموعه وزارت اقتصاد در حال پیگیری است.
وی با بیان اینکه رفع موانع گمرکی از چند ماه گذشته در دستور کار وزارت اقتصاد قرار گرفته است، اظهار کرد: پیشنهادهای جدیدی در این زمینه ارائه شده که در صورت تصویب در هیئت وزیران، گشایشهای جدیدی در مجموعه گمرکات ایجاد خواهد شد و بسیاری از دغدغههای فعالان اقتصادی برطرف میشود.
وزیر اقتصاد همچنین فعالسازی مرزهای شمالی کشور را یکی از راهکارهای مقابله با محدودیتهای ایجادشده در مسیرهای دریایی عنوان کرد و گفت: باید بتوانیم در برابر آثار محاصره مرزهای جنوبی مقابله کنیم و حجم قابل توجهی از صادرات و واردات کشور را به مرزهای شمالی و مسیرهای زمینی منتقل کنیم.
مدنیزاده با اشاره به مذاکرات انجامشده با طرف روسی تصریح کرد: در این سفر توافقهایی با روسها حاصل شده که میتواند گشایشهای تازهای در روابط اقتصادی و تجاری ایجاد کند.
وی تأکید کرد: این گشایشها میتواند به افزایش تابآوری اقتصاد ایران در برابر حربه تحریم و فشارهای اقتصادی کمک کند و زمینه را برای توسعه تعاملات تجاری و اقتصادی میان دو کشور فراهم آورد.
این دیدار با حضور کاظم جلالی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه و جمعی از تجار و فعالان اقتصادی ایرانی مقیم این کشور برگزار شد.
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