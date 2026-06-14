به گزارش خبرگزاری مهر، کارگاه تخصصی «صد راه» از برنامههای پانزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم ۱۰۰، با تدریس محمد علیزادهفرد، نویسنده و کارگردان سینما، در عمارت هنر قزوین برگزار شد.
این کارگاه آموزشی با هدف ارتقای دانش و مهارت فیلمسازان جوان در حوزه تولید آثار کوتاه و شناسایی استعدادهای خلاق برگزار شد و جمعی از هنرمندان، فیلمسازان و علاقهمندان به سینمای کوتاه در آن حضور یافتند.
محمد علیزادهفرد در این دوره آموزشی با تشریح تکنیکهای نوین روایتپردازی فشرده، به بررسی فرآیند ایدهپردازی و تبدیل ایدههای خلاقانه به آثار تأثیرگذار در قالب فیلمهای ۱۰۰ ثانیهای پرداخت.
وی با تأکید بر اهمیت ایجاز، خلاقیت و انتقال مؤثر مفاهیم در سینمای کوتاه، ظرفیتهای ویژه فیلمهای ۱۰۰ ثانیهای را برای بیان مفاهیم عمیق و اثرگذار مورد توجه قرار داد و شیوههای مدیریت زمان در روایت و نحوه برقراری ارتباط سریع با مخاطب را تشریح کرد.
بررسی ویژگیهای فنی فیلمهای ۱۰۰ ثانیهای، چگونگی طراحی ایدههای متناسب با قالب کوتاه، اصول روایتپردازی مؤثر و انتقال سریع پیام از مهمترین محورهای مطرح شده در این کارگاه آموزشی بود.
کارگاه «صد راه» در قالب برنامههای آموزشی پانزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم ۱۰۰ و با هدف توسعه آموزشهای تخصصی در استانها، کشف استعدادهای نوظهور و حمایت از ایدههای خلاقانه در حوزه فیلم کوتاه برگزار شد.
بر اساس اعلام برگزارکنندگان، فیلمنامهها و ایدههای برگزیدهای که در جریان این کارگاهها و مراحل بعدی ارزیابی مورد تأیید قرار گیرند، از حمایتهای لازم برای تولید اثر برخوردار خواهند شد.
پانزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم ۱۰۰ با رویکرد حمایت از تولید آثار کوتاه، خلاقانه و ایدهمحور، برنامههای آموزشی و استعدادیابی خود را در استانهای مختلف کشور دنبال میکند و برگزاری کارگاه «صد راه» در قزوین نیز در همین راستا انجام شده است.
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