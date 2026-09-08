به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین سپهوند بعدازظهر امروز سهشنبه در گفتوگو با رسانهها، اظهار داشت: در راستای اجرای طرحهای سراسری مبارزه با مخلان اقتصادی و باهدف جلوگیری از تضییع حقوق بیتالمال و مقابله با فعالیتهای غیرمجاز اقتصادی، مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان با بهرهگیری از اشراف اطلاعاتی، یک واحد مسکونی در یکی از روستاهای شهرستان خرمآباد را که به محل نگهداری و استفاده از دستگاههای استخراج رمزارز تبدیل شده بود، شناسایی کردند.
وی افزود: مأموران این پلیس پس از هماهنگی قضایی و با همراهی کارشناسان شرکت توزیع برق استان به محل موردنظر اعزام و در بازرسی از آن، ۱۲ دستگاه استخراج رمزارز (ماینر) قاچاق را کشف کردند.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی لرستان با بیان اینکه کارشناسان ارزش دستگاههای مکشوفه را ۲۴ میلیارد ریال برآورد کردهاند، گفت: دراینرابطه یک نفر متهم، پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.
سرهنگ سپهوند، تأکید کرد: فعالیت غیرمجاز استخراج رمزارز علاوه بر ایجاد فشار مضاعف به شبکه توزیع برق و افزایش احتمال قطعیهای گسترده، مصداق بارز تخلف اقتصادی است؛ لذا پلیس امنیت اقتصادی با جدیت تمام در مسیر مبارزه با اینگونه جرایم گام برمیدارد، وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در این زمینه، مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.
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