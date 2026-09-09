سه برنامه تحلیلی فضای مجازی که پربازدید شد؛ مخاطب فقط دنبال زردها نیست

به گزارش خبرنگار مهر، در شرایطی که فضای مجازی به ویژه اینستاگرام این روزها پر از ویدئوهای زرد و بی محتواست است که آدم را به سطحی گرایی افراطی می کشاند، دیدن برنامه های تحلیلی که ویوهای میلیونی می گیرند جای تامل دارد. بررسی یک آمار از برنامه های تحلیل نسبت به محتوای پربازدید اینستاگرام نشان می‌دهد چند برنامه و رسانه تحلیلی توانسته‌اند سهم بالایی از توجه کاربران را به خود اختصاص دهند. «به وقت ایران»، «آزاد» و «مجال» سه نمونه از این محتوا هستند که هرکدام با مدل متفاوتی سراغ گفت‌وگو، تحلیل و مسائل روز رفته‌اند.

بررسی های آماری سایت نمافر نشان می دهد که «اسکرین پادکست» با ۵۶ درصد، آزاد سوشال با ۵۰ درصد، مجال با ۴۳ درصد، جریان با ۹ درصد و خیابان جمهوری با ۸ درصد بیشترین آمار بازدید برنامه های تحلیلی را در اینستاگرام به خود اختصاص داده اند.

«به وقت ایران»؛ روایت تلویزیونی جنگ در فضای مجازی

«به وقت ایران» یک برنامه گفت‌وگومحور خبری ـ تحلیلی است که از ابتدای جنگ رمضان روی آنتن شبکه خبر رفت و به بررسی استراتژی‌های کلان ایران در جنگ ترکیبی با آمریکا و رژیم صهیونیستی پرداخت.

این برنامه با اجرای سرباز روح‌الله رضوی، محصول سازمان اوج با همکاری شبکه خبر است و نیما اکبرخانی به عنوان کارشناس مسائل نظامی و وحید خضاب به عنوان مترجم و پژوهشگر، از کارشناسان تقریباً ثابت آن هستند.



«به وقت ایران» در تلوبیون تاکنون بیش از ۱۶ میلیون بازدید داشته است؛ آماری که برای یک برنامه گفت‌وگومحور خبری در یک بازه چند ماهه آن هم نه اثر نمایشی قابل توجه است. غیر از آمار تلوبیون، رئیس مرکز تحقیقات صداوسیما هم هر بار از این برنامه به عنوان یکی برنامه خبری تحلیلی پربازدید نام برده است که در همه این چند ماه و از ابتدای جنگ رقیبی در تلویزیون نداشته است.

محتوای برنامه با نام «اسکرین پادکست» در شبکه‌های اجتماعی و اینستاگرام منتشر می شود. این محتوا به شکل برش‌های کوتاه، بریده ای از موضع گیری ها، گفتگوها، موضوعات مورد بحث نسبت به جنگ و دیگر سوژه های تحلیلی منتشر می شود. خود برنامه هم تلاش دارد به شکل متفاوتی موضوعاتی را که در جریان جنگ برای مخاطبان محل پرسش بوده، در قالب گفتگو دنبال کند. این تمایز هم در زبان بی تکلف و به دور از کلیشه مجری و میزبانان دیده می شود و هم در سرعتی که نسبت به شایعات و ابهامات و گمانه زنی ها وجود دارد. پرداختن به اخبار روز و استفاده از کارشناسان تخصصی از ویژگی‌های اصلی این برنامه است.

«آزاد»؛ گفت‌وگویی که فعلاً متوقف شده است

«آزاد» در رتبه دوم فهرست محتوای پربازدید اینستاگرام قرار گرفته است. این برنامه اینترنتی بیشتر به صورت مناظره برگزار شده است و یا شامل گفت‌وگوها و مناظره‌هایی میان افراد با دیدگاه‌های متفاوت درباره مسائل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و فکری بوده است.

فعالیت «آزاد» چند سالی است که ادامه دارد و در یوتیوب هم جزو پربازدیدها بوده است. برخی از ویدئوهای بحث برانگیز این برنامه در مناظره های فکری و عقیدتی نیز سال گذشته پر بازدید شد و بحث ها و حواشی فراوانی را در پی داشت.

این گفتگوها با افرادی با دیدگاه های مختلف در زمان جنگ و بعد از آن هم ادامه داشت تا اینکه چندی پیش فعالیت این برنامه مسدود شد.

مهدی احمدی میزبان این برنامه در آخرین پستی که در شبکه های اجتماعی گذاشته از مسدود شدن این برنامه به دلیل نشر اکاذیب خبر داده و نوشته است: «مطابق دستور مقام قضایی رسانه «آزاد» تا اطلاع ثانوی از انتشار هر گفت‌وگویی منع شده است.»

«مجال»؛ تمرکز بر مسائل سیاسی و اقتصادی



«مجال» نیز در رتبه سوم فهرست محتوای پربازدید اینستاگرام قرار گرفته است. این برنامه حدود یک سال و نیم است فعالیت می‌کند و تاکنون بیش از سی‌ قسمت از آن منتشر شده است.

تمرکز اصلی «مجال» گفتگو درباره موضوعاتی است که برای مردم اهمیت دارد و در یک سال و چند ماه فعالیت آن، بخش عمده برنامه‌ها به موضوعات سیاسی و اقتصادی اختصاص داشته است. در ادامه و با تغییر شرایط کشور، جنگ، تحریم، شرایط اقتصادی، بازار ارز و دلار سهم بیشتری در برنامه پیدا کرده‌اند.

انتخاب مهمانان «مجال» شاید چندان متفاوت از دیگر برنامه های تحلیلی نباشد اما مدل گفتگوها نشان می دهد که بنایی بر وایرال شدن و حرف های ژورنالیستی زرد و صرفا جملات برنده و ممیزی دار نیست. کوروش علیانی، سعید لیلاز، وحید اشتری، حجت‌الاسلام پناهیان از جمله مهمانانی هستند که قسمت‌های مربوط به آنها بیشتر دیده شده و صحبت ها درباره جنگ، دلار، تفاهمنامه و... بوده است.

از جمله ویژگی های برنامه هم می توان به واکنش های سرعتی آن به اتفاقات روز اشاره کرد. مثلا همزمان با ۹ دی سال گذشته و شلوغ شدن بازار و اعتراضات بازاریان. در همان عصر ۹ دی این برنامه یک قسمت ویژه آن روزها منتشر کرد.

مجری و میزبان «مجال» هم علی مرادخانی است که پیش از این سردبیری و اجرای برنامه های گفتگومحور و تخصصی سینمایی را بر عهده داشته است.

نگاهی به این سه برنامه نشان می دهد که مخاطب اینستاگرام فقط هم دنبال اسکرول کردن محتوای دم دستی و زرد نیست و اگر محتوای خوب و تحلیلی در فضای مجازی داشته باشد از آن استقبال می کند.