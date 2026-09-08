به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلگراف، در پی بروز نقص فنی در سیستم کنترل ترافیک هوایی، پروازها در سراسر انگلیس متوقف شدهاند. صدها پرواز در سراسر این کشور لغو شده و تمامی پروازهای ورودی به فرودگاههای هیترو و گاتویک لندن دستکم تا ساعت ۱۹ امروز متوقف شدهاند.
بر اساس اعلام این رسانه، فرودگاه های دیگری از جمله لندن سیتی، منچستر، استنستد، ایست میدلنز، بیرمنگام و بلفاست سیتی نیز با اختلال در عملکرد مواجه هستند.
بر اساس اطلاعات دریافتی «تلگراف»، تجهیزات مرکز اصلی شرکت کنترل ترافیک هوایی انگلیس(Nats) در «سوانویک» (نزدیک ساوتهمپتون) دچار نقص فنی شده است.
مسئولیت هدایت ایمن پروازها در سراسر حریم هوایی انگلیس برعهده کارکنان این مرکز است.
به گفته منابع متعدد، این مشکل در بخش «پردازش دادهها» اندکی پس از ساعت ۱۳ به وقت محلی رخ داده است. شرکت Nats وقوع یک «مشکل فنی» را تأیید کرد، اما جزئیاتی درباره ماهیت خرابی یا علت بروز آن ارائه نداد.
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