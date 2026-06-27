کشتی جدید رفع محاصره در مسیر حرکت به سمت غزه 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، کشتی «حنظله ۲» که در چارچوب «ابتکار همبستگی اروپایی» از سوئد حرکت خود را آغاز کرده، همچنان سفر دریایی خود را از مسیر چند بندر اسکاندیناوی ادامه می‌دهد تا با رسیدن به نوار غزه، به شکستن محاصره این منطقه و رساندن کمک‌های انسانی به فلسطینیان کمک کند.

این کشتی ۱۴ مه گذشته از شهر مالمو در جنوب سوئد، در چارچوب پروژه «حرکت دریایی به سوی غزه» به راه افتاد؛ گروه‌های مدنی از سوئد، نروژ و دانمارک این کشتی را هدایت می‌کنند. قرار است حنظله ۲ در سپتامبر آینده به تحرکات دریایی بین‌المللی عازم نوار غزه بپیوندد.

جانت اسکانیلا، نماینده پروژه «حرکت دریایی به سوی غزه» در سوئد، در اظهاراتی مطبوعاتی گفت این کشتی ۱۵ ژوئن سفر خود در بنادر سوئد را به پایان رسانده و اکنون مسیر خود را به سمت سواحل نروژ و دانمارک ادامه می‌دهد.

وی افزود این کشتی تا پایان ماه ژوئیه در یکی از بنادر جنوب دانمارک باقی خواهد ماند و سپس سفر دریایی خود را به سوی دریای مدیترانه ادامه می‌دهد تا در ماه سپتامبر به «ناوگان جهانی صمود» عازم غزه ملحق شود.

اسکانیلا توضیح داد که حنظله ۲ به «ائتلاف ناوگان آزادی» خواهد پیوست؛ این ائتلاف سال‌هاست کارزارهای دریایی همبستگی را برای حمایت از فلسطینیان و پایان دادن به محاصره تحمیلی بر نوار غزه، که نزدیک به دو دهه ادامه دارد، سازماندهی می‌کند.

نماینده این پروژه تاکید کرد هدف اصلی این ابتکار، پایان دادن به محاصره غزه است و سفر به شماری از بنادر کشورهای اسکاندیناوی نیز با هدف زنده نگه داشتن توجه افکار عمومی جهان به آنچه در داخل نوار غزه می‌گذرد، انجام می‌شود.

او همچنین گفت برگزارکنندگان این ابتکار امیدوارند دولت‌هایشان اقدامات عملی و فشارهای مؤثری برای توقف نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در غزه اتخاذ کنند.

اسکانیلا افزود کشتی حنظله ۲ حامل پیام همبستگی و امید برای ملت فلسطین است و خواستار پایان یافتن معیارهای دوگانه در قبال مسئله فلسطین شد.

بر اساس اطلاعات منتشر شده در پایگاه ابتکار «حرکت دریایی به سوی غزه»، این پروژه از سال ۲۰۰۹ با هدف همبستگی با ساکنان نوار غزه ادامه دارد و بخشی از «ائتلاف ناوگان آزادی» به شمار می‌رود که کارزارهای دریایی مدنی را در حمایت از فلسطینیان سازماندهی می‌کند.