خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- محمود نواصر: خرما به ‌عنوان یکی از مهم‌ترین محصولات راهبردی خوزستان، سال‌ها است سهم قابل توجهی در تولیدات کشاورزی استان دارد اما نبود صنایع تبدیلی و فرآوری موجب شده بخش زیادی از ظرفیت اقتصادی این محصول ارزشمند مغفول بماند.

راه‌اندازی پالایشگاه خرما می‌تواند با تکمیل زنجیره ارزش، افزایش درآمد کشاورزان، توسعه صادرات و ایجاد اشتغال، فصل تازه‌ای در اقتصاد کشاورزی استان و به ‌ویژه آبادان رقم بزند.

ایجاد پالایشگاه خرما راهی برای ارزش ‌افزوده است

در همین زمینه سیدمحمدرضا موالی‌زاده، استاندار خوزستان چندی پیش اظهار کرد: خوزستان یکی از مهم‌ترین قطب‌های کشاورزی کشور است و سالانه حدود ۱۴۰ نوع محصول کشاورزی، از جمله گندم، برنج، خرما، مرکبات، محصولات باغی، پسته، زعفران و سایر محصولات زراعی و باغی در این استان تولید می‌شود.

وی افزود: با وجود این ظرفیت بزرگ، توسعه صنایع تبدیلی و فرآوری محصولات کشاورزی در خوزستان متناسب با میزان تولید نبوده است در حالی که ایجاد این صنایع می‌تواند ارزش افزوده قابل توجهی برای استان به همراه داشته باشد.

استاندار خوزستان با اشاره به جایگاه تاریخی تولید خرما در استان گفت: خرما از مهم‌ترین محصولات کشاورزی خوزستان به شمار می‌رود اما تاکنون سرمایه‌گذاری مناسبی در زمینه فرآوری این محصول انجام نشده است.

موالی زاده بیان کرد: ایجاد پالایشگاه خرما و توسعه صنایع وابسته می‌تواند زمینه تولید محصولات متنوع، افزایش ارزش افزوده و توسعه صادرات را فراهم کند.

وی با اشاره به ضرورت توسعه صنایع تبدیلی در سایر بخش‌های کشاورزی، دامپروری و گاومیش‌داری استان خوزستان، توضیح داد: تکمیل زنجیره تولید در این بخش‌ها نقش مهمی در رونق اقتصادی و افزایش درآمد تولیدکنندگان خواهد داشت.

حمایت فرمانداری آبادان از احداث پالایشگاه خرما

از سوی دیگر خسرو پیرهادی، فرماندار آبادان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آبادان علاوه بر جایگاه صنعتی و نفتی، از دیرباز یکی از قطب‌های مهم کشاورزی کشور بوده و توسعه این بخش باید بر پایه ایجاد ارزش افزوده و تکمیل زنجیره تولید دنبال شود.

وی افزود: خام‌فروشی محصولات کشاورزی، به‌ ویژه خرما یکی از مهم‌ترین چالش‌های این حوزه است و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی، راهکاری اساسی برای جلوگیری از هدررفت محصولات، افزایش درآمد کشاورزان و تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به شمار می‌رود.

فرماندار ویژه آبادان با اشاره به ظرفیت نخیلات، زمین‌های کشاورزی، شیلات و تولیدات باغی شهرستان گفت: صنایع تبدیلی علاوه بر کاهش ضایعات، زمینه ایجاد اشتغال پایدار، افزایش بهره‌وری، توسعه صادرات، ارزآوری و رونق اقتصادی روستاها را فراهم می‌کند و می‌تواند کشاورزی آبادان را از خام‌فروشی به سمت تولید محصولات با ارزش افزوده بالا هدایت کند.

پیرهادی عنوان کرد: برنامه‌ریزی برای جذب سرمایه‌گذاران، حمایت از کارآفرینان و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای توسعه صنایع تبدیلی در دستور کار فرمانداری ویژه آبادان قرار دارد و این موضوع با همکاری دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی دنبال خواهد شد.

وی ادامه داد: با تکمیل زنجیره تولید از مزرعه تا بازار، می‌توان سهم بیشتری از ارزش اقتصادی محصولات را نصیب کشاورزان کرد و ضمن ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، زمینه توسعه پایدار بخش کشاورزی را فراهم ساخت.

فرماندار ویژه آبادان با بیان اینکه کشاورزی یکی از پایه‌های اصلی اقتصاد غیرنفتی این شهرستان است، توضیح داد: حمایت از تولیدکنندگان، آموزش روش‌های نوین کشاورزی، توسعه صنایع فرآوری و بازاریابی صادرات‌محور، از مهم‌ترین اولویت‌های توسعه این بخش محسوب می‌شود.

پیرهادی با اشاره به ظرفیت گسترده نخیلات آبادان بیان کرد: این شهرستان به دلیل کیفیت بالای خرما، دسترسی به بازارهای صادراتی، وجود بنادر، منطقه آزاد اروند و همجواری با کشورهای عراق و کویت از ظرفیت مناسبی برای احداث پالایشگاه خرما و صنایع فرآوری این محصول برخوردار است و باید از این مزیت به بهترین شکل استفاده شود.

وی تاکید کرد: راه‌اندازی پالایشگاه خرما می‌تواند زنجیره ارزش این محصول را تکمیل کرده و زمینه تولید انواع فرآورده‌های صادرات‌محور از جمله شیره خرما، قند مایع، سرکه، الکل صنعتی، خوراک دام، خمیر خرما و سایر محصولات جانبی را فراهم کند؛ موضوعی که علاوه بر جلوگیری از خام‌فروشی، موجب افزایش درآمد نخلداران، توسعه صادرات و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید خواهد شد.

پیرهادی اظهار کرد: فرمانداری ویژه آبادان از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای احداث پالایشگاه خرما و صنایع تبدیلی مرتبط حمایت می‌کند و تلاش خواهد کرد با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، موانع اداری، صدور مجوزها، واگذاری زمین در چارچوب ضوابط و تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز را تسهیل کند تا زمینه حضور سرمایه‌گذاران در این حوزه بیش از پیش فراهم شود.

فرماندار ویژه آبادان افزود: توسعه صنایع فرآوری خرما، یکی از اولویت‌های اقتصادی آبادان است و با اجرای این طرح‌ها، علاوه بر افزایش ارزش افزوده محصولات کشاورزی، زمینه رونق صادرات غیرنفتی، تقویت اقتصاد محلی، کاهش بیکاری، جلوگیری از مهاجرت روستاییان و تبدیل آبادان به قطب صنایع تبدیلی خرما در جنوب غرب کشور فراهم می‌شود.

مطالبه نخلداران آبادانی

مرتضی آلبوعلی، یکی از کشاورزان آبادانی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: فعالیت در حوزه کشاورزی به‌ ویژه نخلداری در سال‌های اخیر بسیار دشوار شده و کشاورزان با چالش‌های متعددی در زمینه تولید و بهره‌برداری از محصولات خود مواجه هستند.

وی افزود: امروز روش‌ها و فناوری‌های نوینی برای افزایش بهره‌وری، بهبود کیفیت محصولات و کاهش ضایعات در بخش کشاورزی وجود دارد اما بسیاری از کشاورزان با این شیوه‌ها آشنایی کافی ندارند و لازم است آموزش‌های تخصصی و کاربردی از سوی دستگاه‌های متولی در اختیار آنان قرار گیرد.

این کشاورز آبادانی با بیان اینکه خرمای آبادان سرمایه‌ای ارزشمند برای منطقه است، گفت: متأسفانه بخش قابل توجهی از محصول خرما به دلیل نبود صنایع تبدیلی و فرآوری مناسب با کاهش ارزش اقتصادی و حتی نابودی مواجه می‌شود. باید از این ظرفیت به بهترین شکل استفاده شود تا هم درآمد کشاورزان افزایش یابد و هم از هدررفت این محصول جلوگیری شود.

آلبوعلی، راه‌اندازی پالایشگاه خرما را یکی از مطالبات اصلی نخلداران عنوان کرد و گفت: ایجاد پالایشگاه خرما می‌تواند زمینه فرآوری محصولات و افزایش درآمد کشاورزان را فراهم کند و انتظار داریم این طرح هرچه سریع‌تر اجرایی شود.

وی تاکید کرد: انتظار داریم طرح پالایشگاه خرما سریعتر در آبادان عملیاتی شود تا شرایط ما نخلداران ارتقا یابد.

شرایط مطلوب آبادان برای احداث پالایشگاه خرما

همسویی دیدگاه‌های مسئولان استانی، فرمانداری ویژه آبادان و نخلداران نشان می‌دهد که ایجاد پالایشگاه خرما دیگر تنها یک پیشنهاد نیست و در واقع به یک ضرورت اقتصادی و مطالبه جدی برای توسعه بخش کشاورزی تبدیل شده است.

تحقق این طرح، علاوه بر جلوگیری از خام‌ فروشی و کاهش ضایعات می‌تواند آبادان را به یکی از قطب‌های صنایع فرآوری خرما در ایران تبدیل کرده و با افزایش ارزش افزوده، رونق صادرات غیرنفتی، ایجاد فرصت‌های شغلی و تقویت اقتصاد محلی، نقش مهمی در توسعه پایدار جنوب غرب کشور را مهیا کند.