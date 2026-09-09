ایمان زندینیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این مصوبه با هدف رونق ساختوساز، حمایت از شهروندان و تسهیل فرآیند پرداخت عوارض شهری به تصویب رسیده است.
وی افزود: بر اساس لایحه شهرداری بوشهر، شهروندانی که نسبت به پرداخت عوارض ساختوساز (پروانه ساختمانی) و بهای خدمات سازمانهای تابعه شهرداری اقدام کنند، از ۲۵ درصد جایزه خوشحسابی در حد تراکم مسکونی و ۱۵ درصد برای مازاد بر تراکم برخوردار خواهند شد.
رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر ادامه داد: همچنین به منظور تسهیل ساختوساز واحدهای آسیبدیده در جریان جنگ ۴۰ روزه رمضان، مطابق بند هفتم مصوبات جلسه ستاد ملی دبازسازی، صدور پروانه ساختمانی بر اساس زیربنای کل و تراکم پیش از وقوع سانحه، بدون دریافت هرگونه وجه از سوی شهرداری انجام خواهد شد.
زندینیا با تأکید بر ضرورت حمایت از شهروندان آسیبدیده بیان کرد: تسهیل روند صدور پروانه و بازسازی واحدهای آسیبدیده میتواند نقش موثری در بازگشت شرایط عادی زندگی شهروندان و ساماندهی بافت شهری داشته باشد.
وی بیان کرد: پرداخت عوارض یکی از منابع درآمدی شهرداری برای ارائه خدمات مطلوبتر و اجرای طرحهای عمرانی و خدماتی در شهر است و همکاری شهروندان در پرداخت بهموقع عوارض، زمینهساز ارتقای سطح خدمات شهری خواهد بود.
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