به گزارش خبرنگار مهر، نزدیک به ۲۰۰ شب از حضور مردم در خیابانها میگذرد. در بحبوحه جنگ و با شهادت رهبر شهبد بود که مردم در اقدامی خود جوش و در میانه بمباران شهرها از سوی دشمن حماسهای را رقم زدند و با برگزاری تجمعات خیابانی خود را آماده رزم و دفاع در کنار نیروهای مسلح کشور معرفی کردند. آتش بس نیز بهانهای برای خالی شدن میدانها نبود، تا خیابان در این جنگ نابرابر عرصه ای برای نمایش ایستادکی و اقتدار و همبستگی ایرانیان باشد.
در همین راستا اداره کل مطالعات اجتماعی، فرهنگی شهرداری تهران با همکاری خانه علوم انسانی ایران نشست خیابان و زندگی؛ واکاوی نقش زنان در پایداری اجتماعات شبانه را برگزار میکند.
در این برنامه ابوالفضل اقبالی، عضو هیئتعلمی دانشگاه الزهرا و عاصمه قاسمی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم تحقیقات به سخنرانی خواهند پرداخت.
این نشست امروز چهارشنبه ۱۸ شهریور ماه از ساعت ۱۰ به نشانی خیابان نجات الهی، خانه علوم انسانی ایران برگزار خواهد شد.
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