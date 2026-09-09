جذب ۹۴ درصدی اعتبارات خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ذاکریان شب گذشته در جلسه بررسی روند جذب اعتبارات خراسان جنوبی اظهار کرد: جلسات عمومی جذب اعتبارات و همچنین جلسات موردی با دستگاه‌های اجرایی و با حضور مدیران مرتبط برای رفع موانع جذب اعتبارات پیگیری شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با بیان اینکه در مجموع نمایندگان ۱۵ دستگاه اجرایی در جلسه حضور دارند، ادامه داد: مجموع اعتبارات باقی‌مانده دستگاه‌های اجرایی حدود ۲۶۸ میلیارد تومان است و در مجموع تاکنون ۹۴ درصد اعتبارات جذب شده است.

وی با بیان اینکه میزان جذب اعتبارات استانی به ۹۷ درصد رسیده است، گفت: حدود ۶۵ میلیارد تومان از اعتبارات استانی باقی مانده که مدیران دستگاه‌ها باید برای جذب کامل آن تا پایان مهلت قانونی تلاش کنند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی تصریح کرد: در بخش اعتبارات ملی نیز با توجه به ابلاغ‌های جدید، هنوز تا پایان شهریورماه مهلت قانونی برای جذب وجود دارد و مدیران دستگاه‌های اجرایی در یک رقابت مثبت برای جذب منابع بیشتر و جلوگیری از برگشت اعتبارات قرار گرفته‌اند.

ذاکریان خاطرنشان کرد: در مواردی که منابع با تأخیر ابلاغ یا واریز شود، طبیعتاً باید فرصت قانونی لازم برای جذب آن نیز در نظر گرفته شود.

وی با تأکید بر ضرورت پیگیری دستگاه‌ها تا آخرین روز مهلت قانونی گفت: تلاش مجموعه اقتصادی استان این است که با همکاری دستگاه‌های اجرایی و نظارتی، حداکثر منابع اختصاص‌یافته به خراسان جنوبی جذب و در مسیر توسعه استان با کیفیت هزینه شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی گفت: با تغییر رویکردی که به ابتکار استاندار شکل گرفته، رقابت دستگاه‌های اجرایی برای جذب حداکثری منابع ملی جدی‌تر شده و برگشت اعتبارات، گناه نابخشودنی مدیران محسوب می‌شود.