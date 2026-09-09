غارتگران میراث فرهنگی با بیل و کلنگ به جان تمدن جیرفت افتادند

خبرگزاری مهر- گروه استان ها: سال ها قبل با بروز سیل گسترده در جنوب کرمان تمدنی کهن از دل خاک سر برآورد که مورد هجوم حفاران غیر مجاز قرار گرفت و بعد از مدتی مسئولان با حضور در این مناطق ضمن جلوگیری از حفاری های غیر مجاز و جمع آوری آثار تاریخی این منطقه جلوی غارت آثار تاریخی را توسط قاچاقچیان گرفتند.

در نهایت پس از حفاری های مجاز آثاری مانند تپه های کنار صندل کشف شد که نتیجه اش کشف تمدن ارت شد در این کاووش های الواحی پیدا شد که کهن ترین خط بشر لقب گرفته و پس از آن کاوش های این تمدن به نحو عجیبی افت کرد و به صورت مقطعی ادامه یافت.

قرار بود موزه ای در جنوب کرمان ایجاد شود تا آثار تاریخی این تمدن در شهر جیرفت به نمایش گذاشته شود که پس از چندین دهه ساخت این موزه نا تمام مانده است.

در این میان بار دیگر غارتگران میراث، حفاری های غیر مجاز را در بخشی هایی از محوطه های تاریخی شروع کرده اند و فیلم های این حفاری ها در فضای مجازی دیده می شود.

به نظر می رسد سکوت محوطه های تاریخی تاریخی جیرفت بار دیگر با صدای بیل و کلنگ سودجویان شکسته شده است و در حالی که گزارش‌های میراث فرهنگی از دستگیری متخلفان حکایت دارد، اما دوستداران میراث فرهنگی نسبت به تشدید موج تخریب در این شهرستان هشدار می‌دهند.

برخورد جدی با قاچاقچیان

در همین راستا، اداره کل میراث‌ فرهنگی استان کرمان در بازه‌های زمانی مختلف، اخبار مکرری را مبنی بر ناکام گذاشتن این باندها و دستگیری عاملان آن منتشر کرده است.

برای نمونه، در هشتم تیرماه، رئیس میراث‌ فرهنگی جیرفت از شناسایی و بازداشت تعدادی از این حفاران غیرمجاز در محوطه‌های تاریخی شهرستان خبر داد.

اندکی بعد، در بیستم تیرماه، روابط عمومی میراث‌فرهنگی استان کرمان در خبری دیگر اعلام کرد که یگان حفاظت این استان، موفق به شناسایی و دستگیری دو حفار غیرمجاز دیگر در محوطه‌های باستانی جیرفت شده است.

حفاری غیرمجاز، بدون شک یکی از جبران‌ناپذیرترین بلایایی است که می‌تواند بر سر یک محوطه باستانی بیاید و هر ضربه بیل و کلنگ سودجویان بر خاک دشت جیرفت، زخمی عمیق و ماندگار بر جای می‌گذارد؛ زیرا با خارج کردن اشیای عتیقه از دل زمین، تنها یک شیء دزدیده نمی‌شود؛ بلکه لایه‌های بافت باستان‌شناختی برای همیشه نابود می‌گردند.

این تخریب، فرصت کاوش علمی و ردیابی دقیق سیر تمدن را برای همیشه از چنگ پژوهشگران و تاریخ‌دانان خارج می‌کند.

تمدن کهن و جنوب کرمان نماد تمدن ایران است

استاندار کرمان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: استان کرمان یکی از استان های تاثیر گذار در زمینه تمدن کهن ایران است و دهه محوطه تاریخی از جمله محوطه های تاریخی جنوب کرمان به خصوص محوطه های تاریخی جیرفت نمادی از اهمیت کرمان در طول تاریخ است.

محمد علی طالبی، افزود: حفاظت و نگهداری از این تمدن بسیار مهم و با اهمیت است و در این زمینه با هر گونه حفاری غیر مجاز و عواملی که این تمدن را تهدید می کند برخورد می کنیم.

وی بیان کرد: تمام تلاش خود را برای نگهداری و حراست و حفاظت از این تمدن و معرفی آن به جهانیان را انجام می دهیم و به زودی یک همایش بزرگ نیز در این زمینه برگزار می کنیم.

مردم در کنار میراث فرهنگی هوشیار باشند

سرپرست میراث فرهنگی جیرفت نیز نسبت به به حفاری های غیر مجاز در جیرفت هشدار داد و به خبرنگار مهر گفت: از مسئولان مربوطه می خواهیم ضمن تامین نیروی انسانی و مالی زمینه لازم برای تقویت حراست از محوطه های تاریخی جنوب کرمان را فراهم کنند.

کمال الدین ضیا کمالی، افزود: باید از هر گونه حفاری غیر مجاز در جنوب کرمان پیشگیری کرد تا به این محوطه های آسیبی وارد نشود.

وی از مردم محلی هم خواست هر گونه تحرک قاچاقچیان و حفاران غیر مجاز را به میراث فرهنگی گزارش دهند تا از غارت میراث تاریخی جلوگیری شود.

وی نسبت به بازدیدهای جدی و حضور در محوطه های تاریخی برای شناسایی و برخورد جدی با این افراد تاکید کرد و افزود: اجازه نمی دهیم قاچاقچیان به تمدن و تاریخ ایران ضربه بزنند.

برخورد جدی با هر گونه حفاری غیر مجاز در جنوب کرمان

مدیر کل میراث‌فرهنگی استان کرمان هم در گفتگو با مهر با اشاره به کاهش نسبی فعالیت این باندها در حال حاضر، تأکید می‌کند که این آرامش شکننده است و بدون تزریق فوری امکانات و تجهیزات به یگان‌های حفاظتی، شاهد وقوع حوادثی جبران‌ناپذیر خواهیم بود؛ رویدادی که می‌تواند به مرگ تدریجی یک تمدن چندین‌هزارساله در جنوب کرمان منجر شود.

سیدموید محسن‌نژاد، نسبت به هر گونه فعالیت قاچاقچیان در جنوب کرمان هشدار داد و گفت: همه دستگاه ها و مردم باید در کنار هم برای حفظ محوطه های تاریخی کمک کنند.

وی اظهار داشت: درباره موضوع فعالیت حفاران غیرمجاز در جیرفت، ما سکوت نکرده‌ایم و این مسئله را از طریق نهادهای امنیتی، مراجع بالادستی، وزارتخانه و استانداری به‌طور ویژه پیگیری کرده‌ایم.

وی ادامه داد: در این مدت هجمه‌ای علیه منطقه ایجاد شده بود و شاید تبلیغات و بزرگ‌نمایی‌های زیادی نیز شکل گرفته بود.

مدیر کل میراث‌فرهنگی استان کرمان با تشریح اقدامات میدانی افزود: برای اطمینان از وضعیت، شخصاً در نیمه‌شب از محدوده‌های باستانی جیرفت بازدید به عمل آوردم و در برخی از این گشت‌زنی‌ها حتی به سمت ما تیراندازی هم شد، اما ما از پای ننشستیم و به مأموریت خود ادامه دادیم، زیرا برایمان بسیار مهم بود که این روند غارت هرچه سریع‌تر متوقف شود.

محسن نژاد، سپس به ماهیت چندوجهی این چالش اشاره کرد و گفت: همان‌طور که صنعت گردشگری یک مقوله فرابخشی است و نهادها و سازمان‌های متعددی درگیر آن هستند، در حوزه میراث‌فرهنگی، آثار و بناهای تاریخی و محوطه‌های باستانی نیز دقیقاً همین وضعیت حاکم است و نمی‌توان بار آن را تنها بر دوش یک نهاد گذاشت.

وی با تأکید بر رسالت ذاتی این اداره کل خاطرنشان کرد: ما وظیفه صیانت از میراث‌فرهنگی را بر عهده داریم و برای انجام این مسئولیت خطیر، یگان حفاظت را در اختیار داریم؛ اما این یگان هم‌ اکنون با حداقل امکانات در حال فعالیت است.

وی در پایان با صدور یک هشدار جدی تصریح کرد: باید هرچه سریع‌تر برای تقویت امکانات و تجهیزات حفاظتی به میراث‌فرهنگی کمک شود و اگر این حمایت صورت نگیرد، ممکن است شاهد رخ دادن اتفاقات تلخ‌تری باشیم.

مدیر کل میراث‌فرهنگی استان کرمان افزود: با این حال، در ماه‌های اخیر برای جلوگیری از حفاری‌های غیرمجاز در جیرفت، از نهادهای مختلف درخواست کمک و همکاری کرده‌ایم.

باید گفت حراست و نگهداری از محوطه های تاریخی و جلوگیری از غارت آنها در جنوب کرمان باید در هر شرایطی با دقت انجام شود و جلوی هر گونه صدمه به تاریخ و تمدن ایران گرفته شود.