به گزارش خبرگزاری مهر، آرش فرزادنیا اظهار کرد: حدود یک سال است که تمامی مراحل طبخ و تولید غذا به خارج از محدوده حرم مطهر، منتقل شده است.
مدیر مهمانسرای حضرت رضا (ع) با اشاره به دستیابی به حد نصابهای جدید در پخت غذا افزود: ظرفیت طبخ در این آشپزخانه به ۶۰ هزار وعدهغذا در روز رسیده است. برای نخستینبار در شب شهادت حضرت رضا (ع) و ایام دهه آخر صفر، موفق شدیم این تعداد وعدهغذایی را در این مرکز تولید کرده و به حرم مطهر منتقل کنیم که این موضوع، اقدامی بیسابقه در تاریخ مهمانسرا، محسوب میشود.
وی درباره فرایندهای نظارتی و بهداشتی، تصریح کرد: تمامی مراحل پخت زیر نظر واحد کنترل کیفی و با نظارت سرآشپزهای ارشد است.
فرزادنیا بیان کرد: مواد اولیه پس از تأیید واحد کنترل کیفی وارد چرخه پخت میشود و پس از اتمام طبخ نیز مجوز انتقال صادر میشود، غذاها در ظروف مخصوص سرو شده و سپس در محفظه گرمخانههای برقی ویژهای قرار میگیرند که دما و کیفیت غذا را تا زمان مصرف بهطور کامل حفظ میکنند.
مدیر مهمانسرای حضرت رضا (ع) همچنین با تبیین سازوکار پیشرفته حمل و توزیع غذا گفت: خودروهای ویژهای برای حمل غذا تدارکدیدهشده است؛ به این صورت که غذاها پس از قرارگیری در محفظههای گرمخانههای برقی، با ماشینهای پلمبشده از آشپزخانه مرکزی به مهمانسراهای داخل حرم مطهر شامل مهمانسرای «حر عاملی» و مهمانسرای «غدیر» منتقل میشوند.
وی گفت: در این دو بخش، غذا در بستهبندیهای بهداشتی برای زائران، خدمه، خادمیاران و کارکنان، سرو میشود.
