مشاوره آنلاین برای کودکان؛ چه زمانی باید با پزشک صحبت کنیم؟

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، مراقبت از سلامت کودکان همواره یکی از دغدغه های اصلی و حساس والدین به شمار می رود. در بسیاری از موارد، مراجعه حضوری به پزشک یکی از روش های اصلی بررسی علائم بیماری در کودکان بوده است. مراجعه حضوری ممکن است برای برخی کودکان و والدین با صرف زمان، رفت و آمد و اضطراب همراه باشد و در محیط های شلوغ درمانی نیز احتمال تماس با افراد مبتلا به بیماری های عفونی وجود داشته باشد.

امروزه با توسعه فناوری و سیستم های نوین، مشاوره آنلاین پزشکی به عنوان یکی از روش های دریافت خدمات غیرحضوری، امکان ارتباط والدین با پزشک را در برخی شرایط فراهم کرده است. این روش به والدین امکان می دهد در بسیاری از موارد، بدون رفت و آمد، سوالات پزشکی خود را با پزشک مطرح کنند و درباره اقدامات بعدی راهنمایی بگیرند.

نقش مشاوره آنلاین در کاهش استرس والدین و کودکان

سیستم های نوین بهداشت و درمان تلاش می کنند تا دسترسی به متخصصان را برای عموم جامعه ساده تر کنند. کودکان ممکن است در طول سال با بیماری های مختلف یا تغییرات رفتاری و جسمی روبه رو شوند. در بسیاری از این موارد، والدین تنها به راهنمایی یک متخصص نیاز دارند تا بدانند آیا وضعیت کودک نگران کننده است یا خیر.

در برخی موارد، والدین صرفا برای دریافت راهنمایی اولیه یا بررسی شدت علائم به پزشک مراجعه می کنند و ممکن است همه این موارد به معاینه حضوری نیاز نداشته باشند. استفاده از خدمات نوین درمانی به والدین این امکان را می دهد که در محیط آرام خانه و در کنار فرزند خود، با پزشک گفت و گو کنند. پزشک با بررسی علائم اولیه می تواند درباره مراقبت های لازم راهنمایی کند و در صورت نیاز، والدین را برای مراجعه حضوری راهنمایی کند.

چه زمانی باید از مشاوره آنلاین برای کودکان استفاده کنیم؟

تشخیص زمان مناسب برای استفاده از خدمات پزشکی غیرحضوری اهمیت زیادی دارد. والدین باید بدانند در چه شرایطی میتوانند به جای خروج از منزل، تلفن همراه خود را بردارند و با یک پزشک ارتباط برقرار کنند. در ادامه به مهمترین موقعیت هایی که مشاوره غیرحضوری می تواند در آنها کاربرد داشته باشد اشاره می کنیم:

۱. بروز علائم خفیف سرماخوردگی و آنفولانزا

بیماریهای ویروسی فصل سرما می توانند کودکان را درگیر کنند. علائمی مانند تب خفیف، آبریزش بینی، سرفه های پراکنده و بی حالی جزئی از این دسته هستند. در این شرایط پزشک آنلاین می تواند پس از بررسی علائم و شرایط کودک، درباره مراقبت های حمایتی و در صورت مناسب بودن شرایط، اقدامات درمانی لازم راهنمایی کند.

۲. مشکلات پوستی و اگزماهای شایع

پوست کودکان بسیار حساس است و بروز جوشها، کهیرها یا خشکیهای پوستی در آنها رواج دارد. در برخی موارد، والدین می توانند تصویر مناسبی از ضایعه پوستی برای پزشک ارسال کنند. پزشک می تواند با مشاهده تصویر و دریافت شرح حال و اطلاعات تکمیلی، ارزیابی اولیه ای از ضایعه داشته باشد و در صورت امکان درباره مراقبت های لازم یا نیاز به معاینه حضوری راهنمایی کند.

۳. اختلالات گوارشی و تغییرات اشتها

دل دردهای موقت، اسهال خفیف، یبوست و بی میلی به غذا از جمله مشکلات رایج کودکان هستند. پزشک اطفال می تواند در یک گفتگوی آنلاین درباره علائم، تغذیه و شرایط کودک سوال کند و در برخی موارد، درباره مراقبت های لازم و تغذیه راهنمایی ارائه دهد یا در صورت نیاز، مراجعه حضوری را پیشنهاد کند.

۴. تفسیر آزمایش ها و ارزیابی های دوره ای

گاهی اوقات والدین آزمایشهای دوره ای یا تخصصی کودک را دریافت می کنند اما برای درک نتایج آن نیاز به دریافت توضیح از پزشک دارند.

در این حالت بارگذاری نتایج آزمایش در پلتفرم های درمانی و گفتگو با پزشک می تواند به والدین کمک کند مفهوم نتایج آزمایش را بهتر درک کنند و در صورت نیاز، درباره پیگیری های بعدی از پزشک راهنمایی بگیرند.

مزایای کلیدی ارتباط غیرحضوری با متخصصان اطفال

دسترسی غیرحضوری به پزشک در ساعات مختلف می تواند برای والدینی که امکان مراجعه فوری به مطب ندارند، کاربردی باشد. بیماری کودکان زمان نمی شناسد و ممکن است در نیمه شب یا روزهای تعطیل علائم بیماری ظاهر شوند. در چنین شرایطی که دسترسی به مطب محدود است، یک سیستم مشاوره فعال می تواند برای دریافت راهنمایی اولیه و تصمیم گیری درباره اقدامات بعدی مفید باشد.

علاوه بر این، صرفه جویی در زمان و هزینه ها عامل مهم دیگری است. در مواردی که مراجعه حضوری ضرورت ندارد، والدین می توانند با استفاده از خدمات غیرحضوری در زمان و رفت و آمد صرفه جویی کنند و نیاز کمتری به حضور در سالن های انتظار مطب ها داشته باشند.

چه زمانی مشاوره آنلاین کافی نیست و باید فورا به اورژانس مراجعه کرد؟

با وجود تمام مزایای خدمات غیرحضوری، این روش نمی تواند جایگزین فوریت های پزشکی شود. والدین باید تفاوت بین یک بیماری ساده و یک موقعیت اورژانسی را به خوبی بدانند. در صورت مشاهده نشانه های زیر، ارزیابی فوری پزشکی و مراجعه سریع به اورژانس یا مرکز درمانی ضروری است:

تنگی نفس شدید یا تنفس بسیار سریع و سخت

کاهش سطح هوشیاری، خواب آلودگی شدید یا عدم پاسخگویی کودک به محرک ها

خونریزیهای شدید ناشی از جراحت یا ضربه به سر

بلعیدن اجسام خارجی یا مواد شیمیایی خطرناک

تب ۳۸ درجه سانتی گراد یا بالاتر در نوزادان زیر سه ماه

کم آبی شدید بدن ناشی از اسهال و استفراغ مداوم

چگونگی انتخاب یک بستر مناسب برای دریافت خدمات درمانی کودکان

برای اینکه تجربه مناسبی از دریافت خدمات غیرحضوری داشته باشید، انتخاب پلتفرم ارائه دهنده این خدمات بسیار مهم است. یک سامانه مناسب می تواند امکان ارتباط متنی، صوتی و تصویری را فراهم کند تا پزشک بر اساس اطلاعات و امکانات موجود، ارزیابی مناسب تری از شرایط کودک داشته باشد.

در میان ابزارهای موجود در حوزه سلامت دیجیتال، برندهای پیشرو توانسته اند فرآیند دریافت خدمات را تسهیل کنند. برای نمونه، سامانه پزشکت به عنوان یک سایت مشاوره آنلاین پزشکی و روانشناسی، بستری را فراهم کرده است که خانواده ها می توانند به جمع پزشکان متخصص اطفال و روانشناسان کودک دسترسی داشته باشند.

در این پلتفرم کاربر می تواند بدون نیاز به مراجعه حضوری، پزشک موردنظر خود را انتخاب کرده و در کوتاهترین زمان، مشاوره لازم را دریافت کند. این رویکرد می تواند به والدین کمک کند اطلاعات و راهنمایی لازم را برای تصمیم گیری درباره سلامت فرزند خود دریافت کنند.

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