به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین فلاح ظهر چهارشنبه در نشست توجیهی و آموزشی طرح ملی اصلاح نظام اداری استان‌ها «مانا» با اشاره به سابقه اجرای برنامه‌های اصلاح نظام اداری در کشور اظهار کرد: با وجود اقدامات و برنامه‌های متعددی که در سال‌های گذشته اجرا شده است، همچنان برخی موانع و چالش‌ها در مسیر تحول نظام اداری وجود دارد که شناسایی دقیق و ارائه راهکارهای اجرایی برای آنها ضروری است.

فلاح، بی‌انگیزگی کارکنان، ضعف همراهی و پشتیبانی مدیران ارشد و برخی موانع اجرایی را از جمله مسائل مؤثر بر تحقق برنامه‌های اصلاح نظام اداری برشمرد و افزود: برای عبور از این چالش‌ها باید نگاه جدیدی به فرآیند تحول اداری شکل گیرد.

وی با اشاره به رویکرد طرح «مانا» ادامه داد: این طرح تلاش دارد ظرفیت استان‌ها را در فرآیند اصلاح نظام اداری فعال کند و به هر استان این امکان را بدهد که بر اساس شرایط واقعی، ظرفیت‌های موجود و مسائل اولویت‌دار خود، برنامه تحولی متناسب طراحی و اجرا کند.

معاون توسعه مدیریت و نوسازی اداری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران با تأکید بر اینکه تحول با رفع مشکلات روزمره تفاوت دارد، بیان کرد: تحول باید به معنای حرکت جدی و جهشی از شرایط موجود به سمت وضعیت مطلوب باشد و در این مسیر، نقاط ضعف باید به فرصت، توانمندی و ظرفیت‌های تازه تبدیل شوند.

فلاح، شناخت دقیق وضعیت موجود، احصای نقاط ضعف و موانع، وجود عزم مدیریتی و مشارکت فعال دستگاه‌های اجرایی را از پیش‌نیازهای موفقیت طرح مانا عنوان کرد و گفت: بدون همراهی مدیران، کارشناسان و کارکنان، دستیابی به تحول پایدار در نظام اداری امکان‌پذیر نخواهد بود.

در ادامه، معاون امور راهبردی تحول اداری، نوآوری و ارتقای فرهنگ سازمانی سازمان اداری و استخدامی کشور نیز با تشریح ابعاد طرح ملی «مانا» اظهار کرد: برنامه‌های اصلاح و تحول نظام اداری کشور از سال ۱۳۷۷ تاکنون در مقاطع مختلف اجرا شده، اما برخی آسیب‌ها همچنان پابرجاست و باید برای رفع آنها رویکردهای مؤثرتر و عملیاتی‌تری اتخاذ شود.

ابلاغ طرح مانا

مرادی با اشاره به ابلاغ طرح «مانا» به سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها و استانداری‌ها گفت: این طرح حدود سه ماه قبل ابلاغ شده و بر اساس آن، هر استان باید با توجه به مسائل، ظرفیت‌ها و اقتضائات خود، برنامه تحولی اختصاصی تدوین کند.

وی رویکرد «مانا» را متفاوت از الگوهای پیشین دانست و افزود: در شیوه‌های گذشته، بخش قابل توجهی از برنامه‌ها در سطح ستاد تدوین و برای اجرا به استان‌ها ابلاغ می‌شد، اما در طرح جدید، ظرفیت و توان استان‌ها در شناسایی مسائل و طراحی راهکارها مورد توجه قرار گرفته است.

معاون سازمان اداری و استخدامی کشور، نخستین مرحله در اجرای این طرح را شناخت دقیق وضعیت موجود دانست و تصریح کرد: تا زمانی که مسائل و نقاط ضعف به صورت واقعی و دقیق شناسایی نشوند، نمی‌توان برای آنها راهکار مؤثر ارائه کرد.

مرادی خاطرنشان کرد: پس از شناسایی مسائل، باید با اراده، شجاعت و قاطعیت برای رفع موانع اقدام کرد و صرفاً به تدوین اسناد و برنامه‌ها اکتفا نکرد.

وی مشارکت مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی، استفاده از ظرفیت‌های بومی و تمرکز بر مسائل واقعی استان را از الزامات اجرای موفق طرح مانا برشمرد و گفت: تحول واقعی زمانی اتفاق می‌افتد که برنامه‌ها از مرحله تدوین عبور کرده و به اقدامات عملی، جهشی و اثرگذار تبدیل شوند.