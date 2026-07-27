به گزارش خبرنگار مهر، حسین فرجی ظهر دوشنبه در نخستین جلسه شورای راهبری تحول اداری استان که در سالن جلسات استانداری خراسان شمالی برگزار شد، با اشاره به بررسی و تأیید شاخصهای جشنواره شهید رجایی، اظهار کرد: تفاوت برگزاری این جشنواره در سال جاری، موضوعمحور شدن شاخصهای ارزیابی است و دستگاههای اجرایی باید عملکرد خود را بر اساس مستندات و شاخصهای ابلاغی ارائه کنند.
وی با بیان اینکه طرح فوریت های نظام اداری( فواد) دنبال تحول آفرینی سریع در گره های کوری است که نظام اداری را کند کرده است ، افزود: طرح فواد صرفاً یک دستورالعمل و تکلیف ابلاغی خشک و اداری نیست و تمامی دستگاههای اجرایی باید اجرای دقیق آن را در دستور کار قرار دهند.
فرجی با اشاره به ثبت ۶۵ شکایت مردمی از ابتدای تیرماه در سامانه «فواد»، گفت: مدیران دستگاههای اجرایی با حساسیت بیشتری نسبت به رسیدگی به این موارد اقدام کنند.
وی افزود: با توجه به شرایط ویژه کشور در سال گذشته و تحمیل دو جنگ، فرآیند ارزیابی عملکرد برای جشنواره شهید رجایی بر مبنای شاخصهای عمومی و تخصصی منتفی شده و امسال ۱۰ شاخص پیشنهادی از سوی سازمان مدیریت و برنامهریزی مبنای ارزیابی دستگاههای اجرایی خواهد بود. جشنواره شهید رجایی نیز همزمان با هفته دولت برگزار میشود.
معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار خراسان شمالی در ادامه، بررسی طرح ملی اصلاح نظام اداری (مانا) را دومین دستور کار این نشست عنوان کرد و گفت: در این طرح، هفت اقدام مشترک برای تمامی دستگاههای اجرایی تعریف شده که اجرای آنها جزو وظایف ذاتی دستگاهها است.
وی استقرار مجتمعهای اداری، ارتقای بهرهوری ساختمانهای دولتی، شناسایی و انتقال وظایف از ستاد به استان، راهاندازی سامانه فوریتهای اداری، واگذاری تصدیهای قابل واگذاری به مدیریت محلی و اصلاح و بهبود فرآیندهای خدمترسانی را از مهمترین محورهای طرح «مانا» برشمرد.
فرجی با بیان اینکه در دولتهای مختلف برنامههایی برای اصلاح نظام اداری اجرا شده است، خاطرنشان کرد: طرح «مانا» در دولت چهاردهم با هدف ایجاد نظام اداری کارآمد، شفاف و پاسخگو تدوین شده و تمامی دستگاههای اجرایی موظفند اقدامات حوزه تحول اداری را بر اساس دستورالعملهای ابلاغی دنبال کنند.
وی در پایان بر ضرورت توانمندسازی کارکنان دولت تأکید کرد و گفت: سازمان مدیریت و برنامهریزی استان باید در یک بازه زمانی مشخص، دورههای آموزشی لازم را برای ارتقای دانش و توانمندی کارکنان دستگاههای اجرایی با موضوع طرح مانا برنامهریزی و اجرا کند.
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