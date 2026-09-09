تظاهرات مقابل سفارت آمریکا در سئول؛ به جنگ علیه ایران نپیوندید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دهها شهروند کره جنوبی روز چهارشنبه در مقابل سفارت آمریکا در سئول تجمع کردند و مخالفت خود را با احتمال اعزام نیروهای دریایی کره جنوبی به تنگه راهبردی هرمز اعلام کردند.
معترضان با در دست داشتن پلاکاردهایی با مضمون «به جنگ تجاوزکارانه نپیوندید»، جنگ غیرقانونی واشنگتن علیه ایران را محکوم کردند.
این اعتراضها در حالی برگزار شد که دولت کره جنوبی در حال بررسی نحوه مشارکت احتمالی خود در تأمین امنیت تنگه هرمز است. دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا نیز سئول را برای کمک به آمریکا در منطقه تحت فشار قرار داده است.
معترضان شعار میدادند: «ما نمیتوانیم جوانانمان را به دریای مرگ بفرستیم.»
تنگه هرمز مسیر مهمی برای انتقال انرژی جهان به شمار میرود و حدود ۲۰ درصد از عرضه جهانی انرژی از این مسیر عبور میکند.
این تجمع یک روز پس از آن برگزار شد که وزارت دفاع کره جنوبی اعلام کرد یک هیئت حقیقتیاب را برای بررسی وضعیت امنیتی تنگه هرمز به امارات اعزام کرده است.
با این حال، وزارت دفاع کره جنوبی مدعی شده که اعزام این هیئت با هدف بررسی شرایط انجام شده و هیچ تصمیمی برای اعزام نیرو به هرمز گرفته نشده است.
نظر شما