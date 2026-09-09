زندانی محکوم به قصاص در رودبار پس از ۳ سال حبس رهایی یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن یوسفی اظهار کرد: یک زندانی ۳۹ ساله که از سال ۱۴۰۲ به اتهام ارتکاب قتل در زندان به سر می‌برد و به قصاص نفس محکوم شده بود، با گذشت اولیای دم از قصاص رهایی یافت.

وی افزود: اولیای دم این پرونده طی سه سال گذشته حاضر به گذشت از حق قصاص نبودند که با تلاش و پیگیری‌های همکاران دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان رودبار و شعبه صلح‌یاری دادگستری، جلسات متعددی برای جلب رضایت آنان برگزار شد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رودبار ادامه داد: در نهایت با تلاش‌های انجام‌شده و برگزاری جلسات متعدد، اولیای دم از حق قصاص خود گذشتند و این محکوم پس از سه سال حبس از قصاص رهایی یافت.

یوسفی با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ گذشت و صلح در جامعه گفت: این اقدام نمونه‌ای از ظرفیت دستگاه قضائی در پیوند میان عدالت کیفری و بخشش و گذشت است.

وی تصریح کرد: گذشت اولیای دم علاوه بر فراهم کردن زمینه بازگشت یک انسان به زندگی، می‌تواند در ترویج فرهنگ گذشت، ایثار، صلح و حفظ کرامت انسانی در جامعه مؤثر باشد.