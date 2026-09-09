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۱۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۳۰

قرقاش: جهان به اندازه کافی برای مقابله با موشکها و پهپادها آماده نیست

قرقاش: جهان به اندازه کافی برای مقابله با موشکها و پهپادها آماده نیست

مشاور رئیس امارات ضمن تاکید بر همکاری نظامی با آلمان گفت: جنگ در اوکراین و جنگ با ایران نشان داد که جهان به اندازه کافی برای مقابله با موشک‌ها و پهپادها آماده نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ارم نیوز،انور قرقاش مشاور دیپلماتیک رئیس امارات متحده عربی گفت که این کشور به دنبال تقویت همکاری با آلمان در بخش دفاعی و همچنین هوش مصنوعی است.

قرقاش در آستانه سفر شیخ محمد بن‌زاید رئیس امارات به برلین، در مصاحبه با خبرگزاری آلمان گفت: اکنون زمان ارتقاء سطح روابط بسیار مهم بین دو کشور است.

قرقاش به امکان همکاری دو کشور در زمینه مقابله با پهپادها اشاره کرد و افزود: جنگ در اوکراین و جنگ با ایران نشان داد که جهان به اندازه کافی برای مقابله با موشک‌ها و پهپادها آماده نیست. آلمان می‌داند که ماموریت‌های آینده ضرورتا مانند ماموریت‌های گذشته نخواهد بود.

قرقاش همچنین گفت: امارات اهتمام ویژه ای به موضوع هوش مصنوعی توجه دارد.

قرار است رئیس امارات به منظور سفر رسمی چند روزه راهی آلمان شود. وی فردا پنجشنبه با فرانک والتر اشتاینمایر رئیس جمهور آلمان و فردریش مرتس صدراعظم این کشور و شماری دیگر از مسئولان آلمانی دیدار خواهد کرد.

کد مطلب 6942462

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