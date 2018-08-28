بهروز اسودی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تشریح اقدامات صنعت، معدن و تجارت استان سمنان درزمینهٔ رفع نیازهای تولید و طرحهای انجامشده در این حوزه طی هفته دولت، تأکید کرد: پنج تصفیهخانه برای استفاده بهینه منابع آبی موجود در شهرکهای صنعتی استان شامل دامغان، سمنان، گرمسار، ایوانکی و شاهرود طی سالهای اخیر احداث و بهرهبرداری شده است.
وی بابیان اینکه این پنج تصفیهخانه با ظرفیت چهار هزار و ۶۶۰ مترمکعب آب در یک شبانهروز احداثشدهاند، تأکید کرد: این تصفیهخانهها به ما امکان میدهد که دریکی از خشکترین استانهای کشور که آب همواره در زمره دغدغههای آن بوده، بتوانیم از منابع آبی استفاده بهینهای کنیم.
صنعتگران دغدغه بیآبی نداشته باشند
رئیس صنعت، معدن و تجارت استان سمنان بابیان اینکه استفاده از پساب صنعتی دیگر طرح این اداره کل در کنار تصفیهخانهها برای مقابله با خشکسالی و کمبود آب است، تأکید کرد: میزان دریافتی پساب حدود ۲۰ لیتر در ثانیه است که در حالی حاضر فقط برای آبیاری فضای سبز شهرکهای صنعتی استفاده میشود لذا باید گفت استفاده از تصفیهخانههای بهروز و فناوریهای مدرن به ما این امکان را میدهد که استفاده بهتری از این پسابها داشته باشیم.
اسودی بابیان اینکه دو هزار و ۱۰ پروانه بهرهبرداری در بخش صنعت و معدن استان سمنان فعالیت دارند که باید با تدابیر لازم مشکلات آب این واحدها رفع شود، گفت: آب یکی از زیرساختهای اساسی است که در جذب سرمایهگذار نقشی حیاتی دارد و خوشبختانه در استان سمنان باوجود کاهش شدید منابع آبی باید بگوییم که صنعتگران هرگز دغدغه بیآبی را نداشته باشند.
وی بابیان اینکه سیاستها و تدابیر لازم برای آب موردنیاز بخش صنعت اندیشیده شده است، افزود: درست است که کمبود آب و افت منابع در استان مشهود است اما صنعت تنها چهار درصد از آب استان را به خود اختصاص میدهد که برای کمک به این بخش در دو سال اخیر چندین چاه حفرشده و دبی استحصالی آب موردنیاز صنعت به ۳۴۰ لیتر بر ثانیه رسیده است که میتواند میزان قابل توجهی آب را در اختیار صنعت قرار دهد و از این بابت است که معتقدیم صنعتگران نباید دغدغه آب داشته باشند.
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