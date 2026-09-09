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۱۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۱۴

مرتس: روسیه ماه‌ها برای حمله پهپادی به فرودگاه برنامه‌ریزی کرده بود

مرتس: روسیه ماه‌ها برای حمله پهپادی به فرودگاه برنامه‌ریزی کرده بود

صدراعظم آلمان مدعی شد که حمله پهپادی به فرودگاه لایپزیگ/هاله که ماه گذشته خنثی شد، ماه‌ها در روسیه برنامه‌ریزی شده بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان روز چهارشنبه در پارلمان آلمان اعلام کرد حمله پهپادی ناکام به فرودگاه لایپزیگ/هاله، برای چندین ماه در روسیه برنامه‌ریزی شده و به‌طور مشخص آلمان را هدف قرار داده بود.

او گفت: این حمله ماه‌ها در روسیه برنامه‌ریزی شده بود و مشخصاً آلمان را هدف گرفته بود و تنها با شانس محض بود که از خسارت مادی گسترده و آسیب به مردم جلوگیری شد.

دولت آلمان پیش‌تر در اول سپتامبر اعلام کرده بود که به این نتیجه رسیده است روسیه مسئول حمله پهپادی ناکام ماه گذشته به این فرودگاه بوده است. برلین در واکنش از جمله دستور تعطیلی یک کنسولگری روسیه و یک مرکز فرهنگی این کشور را صادر کرد.

مسکو این اتهامات را رد کرده است. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه روز ۶ سپتامبر ادعاهای غرب درباره نقش روسیه در این حادثه را بی‌اساس خواند و گفت چنین اتهاماتی می‌تواند «آغاز یک جنگ واقعی» باشد.

اظهارات جدید مرتس در حالی مطرح شده که حزب راست افراطی «آلترناتیو برای آلمان» (AfD) در انتخابات ایالتی زاکسن-آنهالت به پیروزی مهمی دست یافته است؛ حزبی که خواهان روابط نزدیک‌تر با مسکو است.

کد مطلب 6942369

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